Не для клаустрофобів: у мережі показали, який вигляд має найменший ліфт Києва

Найменший ліфт у Києві розташований у центрі міста. Він може вмістити лише одну людину.

На ліфт звернули увагу в тіктоці kyiv_love_live (Куди піти в Києві). Про конструкцію розповідає 24 Канал.

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Найменший ліфт Києва

Розташований найменший ліфт столиці у центрі, у старому будинку на Прорізній. Він розрахований лише на одну людину. Адже ширина ліфта – пів метра.

Цікаво, що йдеться про ліфт у старому 5-поверховому будинку, в якому така конструкція взагалі не була передбачена.

Одна з версій, що його зробили на спеціальне замовлення радянського чиновника, якому було важко підійматися сходами. Відповідно до іншої, чоловік замовив ліфт для своєї дружини. Третя ж версія каже, що підйомник зробили персонально для тогочасного міністра харчової промисловості. Однак точних даних немає.

Щодо розміру, то його доволі легко пояснити – ширина прольоту між сходами не дозволяла встановити там повноцінний ліфт.

Який вигляд має найменший ліфт у Києві: дивіться відео

Що про ліфт кажуть користувачі мережі

Тільки за 2 дні ролик переглянули вже майже 250 тисяч разів. Користувачі мережі активно коментують відео. Зокрема, пишуть таке: