Не для клаустрофобів: у мережі показали, який вигляд має найменший ліфт Києва
- Найменший ліфт у Києві розташований у центрі міста в старому будинку на Прорізній.
- Існують різні версії, для кого був виготовлений цей ліфт, але точних даних немає.
Найменший ліфт у Києві розташований у центрі міста. Він може вмістити лише одну людину.
На ліфт звернули увагу в тіктоці kyiv_love_live (Куди піти в Києві). Про конструкцію розповідає 24 Канал.
Читайте також У Дніпрі в оренду пропонують квартиру з душем посеред спальні
Найменший ліфт Києва
Розташований найменший ліфт столиці у центрі, у старому будинку на Прорізній. Він розрахований лише на одну людину. Адже ширина ліфта – пів метра.
Цікаво, що йдеться про ліфт у старому 5-поверховому будинку, в якому така конструкція взагалі не була передбачена.
Одна з версій, що його зробили на спеціальне замовлення радянського чиновника, якому було важко підійматися сходами. Відповідно до іншої, чоловік замовив ліфт для своєї дружини. Третя ж версія каже, що підйомник зробили персонально для тогочасного міністра харчової промисловості. Однак точних даних немає.
Щодо розміру, то його доволі легко пояснити – ширина прольоту між сходами не дозволяла встановити там повноцінний ліфт.
Який вигляд має найменший ліфт у Києві: дивіться відео
Що про ліфт кажуть користувачі мережі
Тільки за 2 дні ролик переглянули вже майже 250 тисяч разів. Користувачі мережі активно коментують відео. Зокрема, пишуть таке:
- Я б туди не зайшла, навіть якщо на 20-й поверх треба.
- Від перегляду вже ледь не задихнулася.
- Я ним пральну машину клієнту доставляв.
- Я навіть знала ту людину, котра замовила той ліфт. Це був не чиновник, а начальник відділу в проєктному інституті. Ветеран війни і дуже хороша людина.