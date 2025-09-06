Найменший у світі ліфт розташований в Італії. Його площа наскільки мала, що там ледве вміщається одна людина.

Про конструкцію 24 Канал розповідає з посиланням на ролик Infinitix в ютубі.

Що відомо про найменший ліфт світу?

Найменший ліфт світу розташований в Італії. Через надзвичайно малий розмір його ще називають кишеньковим ліфтом.

Ліфт настільки маленький, що лише одна людина може там вміститися,

– зауважують у ролику.

Цікаво, що якби людина випадково упустила ключі чи іншу річ у ліфті, то не змогла б зігнутися, аби підняти її через нестачу простору.

Користувачі мережі під роликом активно ділилися своїми враженнями від відео. Здебільшого коментарі були на кшталт "найбільший страх для клаустрофоберів", "нізащо б не сів у цей ліфт". Однак були й такі, які називали конструкцію "ідеальною через страх великих просторів".

Такий вигляд має найменший у світі ліфт: дивіться відео

Що відомо про найменший ліфт в Києві?

У центрі Києва, на Прорізній, розташований найменший ліфт столиці. Його ширина становить лише пів метра, ліф розрахований на одну людину.

Його встановили у старому п’ятиповерховому будинку, де ліфт взагалі не був передбачений, ймовірно, за індивідуальним замовленням. За однією з версій, підйомник зробили через вузький простір між сходами.