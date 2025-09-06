Самый маленький в мире лифт расположен в Италии. Его площадь насколько мала, что там едва вмещается один человек.

О конструкции 24 Канал рассказывает со ссылкой на ролик Infinitix в ютубе.

Что известно о самом маленьком лифте мира?

Самый маленький лифт мира расположен в Италии. Из-за чрезвычайно малого размера его еще называют карманным лифтом.

Лифт настолько маленький, что только один человек может там уместиться,

– отмечают в ролике.

Интересно, что если бы человек случайно уронил ключи или другую вещь в лифте, то не смог бы согнуться, чтобы поднять ее из-за недостатка пространства.

Пользователи сети под роликом активно делились своими впечатлениями от видео. В основном комментарии были вроде "самый большой страх для клаустрофоберов", "ни за что бы не сел в этот лифт". Однако были и такие, которые называли конструкцию "идеальной из-за страха больших пространств".

Так выглядит самый маленький в мире лифт: смотрите видео

Что известно о самом маленьком лифте в Киеве?

В центре Киева, на Прорезной, расположен самый маленький лифт столицы. Его ширина составляет всего пол метра, лифт рассчитан на одного человека.

Его установили в старом пятиэтажном доме, где лифт вообще не был предусмотрен, вероятно, по индивидуальному заказу. По одной из версий, подъемник сделали из-за узкого пространства между лестницами.