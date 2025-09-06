Самый маленький лифт в мире: как выглядит и где расположен
Самый маленький в мире лифт расположен в Италии. Его площадь насколько мала, что там едва вмещается один человек.
Что известно о самом маленьком лифте мира?
– отмечают в ролике.
Интересно, что если бы человек случайно уронил ключи или другую вещь в лифте, то не смог бы согнуться, чтобы поднять ее из-за недостатка пространства.
Пользователи сети под роликом активно делились своими впечатлениями от видео. В основном комментарии были вроде "самый большой страх для клаустрофоберов", "ни за что бы не сел в этот лифт". Однако были и такие, которые называли конструкцию "идеальной из-за страха больших пространств".
Так выглядит самый маленький в мире лифт: смотрите видео
Что известно о самом маленьком лифте в Киеве?
В центре Киева, на Прорезной, расположен самый маленький лифт столицы. Его ширина составляет всего пол метра, лифт рассчитан на одного человека.
Его установили в старом пятиэтажном доме, где лифт вообще не был предусмотрен, вероятно, по индивидуальному заказу. По одной из версий, подъемник сделали из-за узкого пространства между лестницами.