Доступні квартири в новобудовах: у яких областях найдешевші та просто бюджетні ціни

Вартість квадратного метра на первинному ринку продовжує зростати, що робить купівлю нової квартири все більш недоступною. Однак є області, де квадрат коштує дешевше, оскільки попит там не такий високий, як, наприклад, у західних регіонах.

Найменше квадратний метр оцінюють у прифронтових та прикордонних областях. Причиною є складна безпекова ситуація в цих регіонах, розповідає 24 Канал, посилаючись на аналітику українського маркетплейса DIM.RIA.

Зверніть увагу Динаміка будівництва росте, а за нею ціна: у яких областях України активно будуть квартири

Найнижчі ціни в новобудовах

Квадратний метр найдешевший у Запорізькій та Сумській областях. Найнижча ціна зафіксована на Запоріжжя – це 513 доларів за квадрат. За нею іде Сумська область – із середньою вартістю 533 долари.

Що стосується Миколаївської та Чернігівської областей, то там ціни значно вищі. Квадратний метр у середньому коштує 711 доларів та 731 долар відповідно. До слова, на Чернігівщині ціна за останній місяць суттєво зросла – аж на 8%.

Будівництво у найбільших містах України продовжується, попри складну економічну ситуацію. Наприклад, у 2024 році лише один із девелоперів – РІЕЛ – ввів в експлуатацію майже 2 тисячі квартир, а у 2025-му працює над проєктами загальною площею понад 500 тисяч метрів квадратних.

"Золота середина"

Що стосується просто бюджетних пропозицій, то в цьому сегменті розглядаємо регіони, де квадрат коштує до 800 доларів. Серед таких областей:

Тернопільська – 692 долари;

Хмельницька – 714 доларів;

Черкаська – 780 доларів;

Житомирська – 785 доларів.



Вартість квадратного метра на первинному ринку / Фото DIM.RIA

В усіх інших областях ціна перевищує 800 доларів і сягає 1,1 тисячі доларів – на Закарпатті та Львівщині.