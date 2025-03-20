Найдешевші квартири в Україні: де їх продають та чому такі низькі ціни

У містах, де спостерігаються часті обстріли, та в регіонах, що розташовані неподалік від зони бойових дій, ціни на квартири найдешевші. Ринок нерухомості там наразі не має умов для відновлення.

Попит у прифронтових містах низький, як і вартість житла. Про це свідчать дані українських маркетплейсів нерухомості, а також коментарі місцевих рієлторів "РБК-Україні", розповідає 24 Канал.

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Де в Україні продають найдешевші квартири

За даними ЛУНу, найнижчі ціни зафіксовані в Запоріжжі. Це не дивно, адже місто є прифронтовим, а ще чимала площа Запорізької області наразі перебуває під окупацією російських військ.

Однокімнатну квартиру на вторинному ринку Запоріжжя можна купити за 18 тисяч доларів. На первинному ринку вартість житла з одною кімнатою становить 27 тисяч доларів.

Ціни на нерухомість впали в середньому на 50%. Наприклад, квартири в престижних районах, які раніше коштували 55 тисяч доларів і більше, тепер продаються за 25 – 35 тисяч. Навіть об'єкти в новобудовах значно здешевшали. Якщо до війни однокімнатну квартиру під ремонт важко було знайти за 25 тисяч доларів, то зараз їх можна купити за 10 – 15 тисяч,

– каже спеціалістка з нерухомості із Запоріжжя Тетяна Нерсесян.

Ринок оренди в Запоріжжі також перебуває в кризовому стані. Попит суттєво знизився, що спричинило падіння цін. Середня вартість оренди однокімнатної квартири складає лише 2 500 – 3 500 гривень на місяць.

Які ще міста є лідерами за найнижчими цінами на житло

Окрім Запоріжжя, низькі ціни на нерухомість зафіксовані в таких містах, як:

Краматорськ і Слов'янськ – через близькість до лінії фронту;

Миколаїв – через часті обстріли та відтік населення;

Кривий Ріг – частково через географічне розташування та економічні фактори.

Вторинні квартири в Миколаєві / Фото Суспільного

Новобудов у Миколаєві зараз практично немає. Більшість угод відбуваються на вторинному ринку. Багато миколаївців, які продали своє житло, інвестують кошти в нерухомість Одеси. Після кожного обстрілу ринок застигає на місяць або більше. Однак у періоди затишшя активність зростає,

– розповів місцевий рієлтор Олександр Саприга.

На думку експертів, вартість житла в цих містах формує безпекова ситуація, економічні фактори та відтік або ж повернення населення.