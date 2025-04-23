Найстаріший будинок у Луцьку: скільки йому років та хто там живе тепер

Найстаріший житловий будинок у Луцьку розташований на вулиці Кафедральній. Він є пам'яткою архітектури національного значення 16 століття.

Про це директор Державного історико-культурного заповідника у Луцьку Віктор Баюк розповів Суспільному, яке цитує 24 Канал.

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Історія найстарішого будинку Луцька

Найстаріший будинок у Луцьку розташований неподалік В'їзної вежі Луцького замку. Його у 1546 році побудував біскуп (католицький єпископ – 24 Канал) Андрій Фальчевський. Згодом у будівлі мешкав православний єпископ Афанасій Пузина.

У 1960 роках до цього будинку, як і до інших середньовічних споруд Старого міста, підвели комунікації. За словами Віктора Баюка, цегляний будинок зберігся дотепер як житловий і має два поверхи та підвал. Тепер там проживають чотири родини.

З 1990 років помешкання на Кафедральній перебуває у приватній власності. Окремі конструкції споруди будинку потребують реставрації.

Підвал і стіни, які тут мають товщину до півтора метра, достатньо міцні. Питання в конструктиві перекриттів, в конструктиві веранди 19 століття, питання в накритті. Тіло пам'ятки цегляне, муроване, міцне. Воно витримає, сподіваюся, ще багато століть,

– пояснив науковець.

Та додав, що питання і в зовнішньому ремонті.



Найстаріший будинок Луцька розташований біля замку / Суспільне Луцьк

Де в Луцьку найбільше давніх будівель

В історичній частині Луцька серед 15 житлових будинків-пам'яток архітектури є три, які мають національне значення, решта – місцеве. За словами спеціаліста відділу охорони культурної спадщини обласного управління культури Петра Ходаня, найбільше скупчення будинків від 17 до 19 століть в "оборонному" та "цегляному" архітектурних стилях є на вулиці Братковського.

Зауважимо, що найстарішою будівлею Києва є Софійський собор, який збудували ще у 11 столітті. Собор є об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО.