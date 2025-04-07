Жінка купила будинок, а вже через пів року до неї почали навідуватися "непрохані гості"

Британка поділилася зворушливим відео, на якому до її будинку приходять "несподівані гості". Допис розчулив мережу й зібрав 5,6 мільйона переглядів.

На відео видно зграю диких качок, які почали регулярно навідуватися до подвір'я. На думку власниці, вони приходять сюди щороку, розповідає 24 Канал, посилаючись на тікток It's A Faith Thing.

Цікаво Нагадує джунглі: у Китаї є покинуте село, де природа майже стерла сліди людського життя

"Непрохані гості" приходять у пошуках води

Раніше на території будинку було озеро. Власниця вважає, що качки шукають саме його, коли навідуються до неї.

Мені сумно, адже вони, ймовірно, щороку повертаються сюди в пошуках озера, якого більше немає,

– зазначила авторка відео.

Попри відсутність водойми, жінка намагається подбати про качок, пропонуючи їм заморожений горох, овес, гранули та кукурудзу.

Дикі качки навідуються до будинку нових власників: відео

Відео прокоментували тисячі користувачів, закликаючи господиню створити для пернатих штучну водойму.

Тепер вам потрібно купити дитячий басейн,

– написав один із коментаторів, зібравши понад 30 тисяч вподобайок.

Деякі підписники навіть запропонували жінці фінансову допомогу для облаштування ставка. Авторка відео відповіла, що, на жаль, такий варіант поки не можливий.

"Я навіть не знаю, з чого почати! У мене 3-річна дитина, тож ставок може бути небезпечним", – пояснила власниця будинку.

Фахівці з Королівського ветеринарного коледжу кажуть, що підгодовувати диких качок дуже важливо, тому жінка все робить правильно. У своєму середовищі ці пернаті харчуються переважно рослинною їжею, а в середовищі між людьми їм потрібні корми.