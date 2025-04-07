На видео видно стаю диких уток, которые начали регулярно наведываться во двор. По мнению владелицы, они приходят сюда каждый год, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на тикток It's A Faith Thing.

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"Незваные гости" приходят в поисках воды

Раньше на территории дома было озеро. Владелица считает, что утки ищут именно его, когда наведываются к ней.

Мне грустно, ведь они, вероятно, ежегодно возвращаются сюда в поисках озера, которого больше нет,

– отметила автор видео.

Несмотря на отсутствие водоема, женщина пытается позаботиться об утках, предлагая им замороженный горох, овес, гранулы и кукурузу.

Дикие утки наведываются в дом новых владельцев: видео

Видео прокомментировали тысячи пользователей, призывая хозяйку создать для пернатых искусственный водоем.

Теперь вам нужно купить детский бассейн,

– написал один из комментаторов, собрав более 30 тысяч лайков.

Некоторые подписчики даже предложили женщине финансовую помощь для обустройства пруда. Автор видео ответила, что, к сожалению, такой вариант пока не возможен.

"Я даже не знаю, с чего начать! У меня 3-летний ребенок, поэтому пруд может быть опасным", – объяснила владелица дома.

Специалисты из Королевского ветеринарного колледжа говорят, что подкармливать диких уток очень важно, поэтому женщина все делает правильно. В своей среде эти пернатые питаются преимущественно растительной пищей, а в среде между людьми им нужны корма.