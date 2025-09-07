Ціни на нерухомість в Україні зростають у середньому на 10 – 15% на рік, а попит стабільно перевищує пропозицію. Ключовим фактором формування цін нині стала безпека регіону.

Більше про це розповіли фахівці ЛУН та "OLX Нерухомість" у коментарі для ZAXID.NET, передає 24 Канал.

Які фактори визначають ринок?

За словами маркетингового директора ЛУН Дениса Суділковського, саме внутрішня міграція українців у відносно безпечні області забезпечила там активність ринку. Попит на квартири в західних регіонах лишається високим, а власники житла не поспішають знижувати ціни.

Покупці кажуть: в Україні війна, ціни мають бути нижчими. Продавці відповідають: мені не терміново, зачекаю. Це нормальна ситуація для ринку у воєнний час,

– пояснив експерт.

Цікаво! Сьогодні середній термін продажу квартири складає близько двох місяців – довше, ніж до повномасштабного вторгнення, але все ще в межах ринкових показників.

Наскільки виправдані ціни на житло в Україні?

Керівниця сектору з розвитку продажів "OLX Нерухомість" Оксана Остапчук підкреслила, що зростання цін відповідає ринковим очікуванням.

У Львові в першій половині 2025 року ціни залишилися без змін.

В Ужгороді та Тернополі навіть зафіксували невелике зниження.

У Києві зростання становило близько 9%.

Загалом динаміка цін відповідає інфляції, яка за прогнозами НБУ у 2025 році складе 9 – 10%.



Наскільки виправдані ціни на житло в Україні / Фото Unsplash

Коли найвигідніше купувати житло?