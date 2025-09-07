Укр Рус
Нерухомість Аналітика ринку Чи завищені ціни на квартири в Україні: думка експертів
7 вересня, 14:22
Чи завищені ціни на квартири в Україні: думка експертів

Альона Захарова
Основні тези
  • Ціни на нерухомість в Україні зростають на 10 – 15% на рік, зокрема через внутрішню міграцію до безпечних регіонів.
  • Незважаючи на війну, власники не поспішають знижувати ціни, а динаміка цін відповідає інфляції, очікуваній на рівні 9 – 10% у 2025 році.
  • Ціни на житло в різних містах варіюються: у Львові стабільні, в Ужгороді та Тернополі трохи знизилися, а в Києві зросли на 9%.

Ціни на нерухомість в Україні зростають у середньому на 10 – 15% на рік, а попит стабільно перевищує пропозицію. Ключовим фактором формування цін нині стала безпека регіону.

Більше про це розповіли фахівці ЛУН та "OLX Нерухомість" у коментарі для ZAXID.NET, передає 24 Канал.

Які фактори визначають ринок?

За словами маркетингового директора ЛУН Дениса Суділковського, саме внутрішня міграція українців у відносно безпечні області забезпечила там активність ринку. Попит на квартири в західних регіонах лишається високим, а власники житла не поспішають знижувати ціни.

Покупці кажуть: в Україні війна, ціни мають бути нижчими. Продавці відповідають: мені не терміново, зачекаю. Це нормальна ситуація для ринку у воєнний час, 
– пояснив експерт.

Цікаво! Сьогодні середній термін продажу квартири складає близько двох місяців – довше, ніж до повномасштабного вторгнення, але все ще в межах ринкових показників.

Наскільки виправдані ціни на житло в Україні?

Керівниця сектору з розвитку продажів "OLX Нерухомість" Оксана Остапчук підкреслила, що зростання цін відповідає ринковим очікуванням.

  • У Львові в першій половині 2025 року ціни залишилися без змін.
  • В Ужгороді та Тернополі навіть зафіксували невелике зниження.
  • У Києві зростання становило близько 9%.

Загалом динаміка цін відповідає інфляції, яка за прогнозами НБУ у 2025 році складе 9 – 10%.


Наскільки виправдані ціни на житло в Україні / Фото Unsplash

Коли найвигідніше купувати житло?

  • Ринок нерухомості в Україні залежить не лише від економічних факторів, а й від сезонних коливань.

  • Осінь традиційно вважається періодом активності: на ринку з'являється більше покупців, вибір ширший, але й ціни вищі. Продавці намагаються використати ажіотаж та конкурують між собою.