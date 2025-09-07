Завышены ли цены на квартиры в Украине: мнение экспертов
- Цены на недвижимость в Украине растут на 10 – 15% в год, в частности из-за внутренней миграции в безопасные регионы.
- Несмотря на войну, владельцы не спешат снижать цены, а динамика цен соответствует инфляции, ожидаемой на уровне 9 – 10% в 2025 году.
- Цены на жилье в разных городах варьируются: во Львове стабильные, в Ужгороде и Тернополе немного снизились, а в Киеве выросли на 9%.
Цены на недвижимость в Украине растут в среднем на 10 – 15% в год, а спрос стабильно превышает предложение. Ключевым фактором формирования цен сейчас стала безопасность региона.
Больше об этом рассказали специалисты ЛУН и "OLX Недвижимость" в комментарии для ZAXID.NET, передает 24 Канал.
Смотрите также Ипотека в 2025 году: стоит ли брать кредит на жилье – советы эксперток
Какие факторы определяют рынок?
По словам маркетингового директора ЛУН Дениса Судилковского, именно внутренняя миграция украинцев в относительно безопасные области обеспечила там активность рынка. Спрос на квартиры в западных регионах остается высоким, а владельцы жилья не спешат снижать цены.
Покупатели говорят: в Украине война, цены должны быть ниже. Продавцы отвечают: мне не срочно, подожду. Это нормальная ситуация для рынка в военное время,
– пояснил эксперт.
Интересно! Сегодня средний срок продажи квартиры составляет около двух месяцев – дольше, чем до полномасштабного вторжения, но все еще в пределах рыночных показателей.
Насколько оправданы цены на жилье в Украине?
Руководитель сектора по развитию продаж "OLX Недвижимость" Оксана Остапчук подчеркнула, что рост цен соответствует рыночным ожиданиям.
- Во Львове в первой половине 2025 года цены остались без изменений.
- В Ужгороде и Тернополе даже зафиксировали небольшое снижение.
- В Киеве рост составил около 9%.
В целом динамика цен соответствует инфляции, которая по прогнозам НБУ в 2025 году составит 9 – 10%.
Насколько оправданы цены на жилье в Украине / Фото Unsplash
Когда выгоднее всего покупать жилье?
- Рынок недвижимости в Украине зависит не только от экономических факторов, но и от сезонных колебаний.
- Осень традиционно считается периодом активности: на рынке появляется больше покупателей, выбор шире, но и цены выше. Продавцы пытаются использовать ажиотаж и конкурируют между собой.