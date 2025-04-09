35 років як покинутий: центр одного міста в Болгарії нагадує руїни з моторошного кіно

Центр болгарського міста Шумен залишається недобудованим вже 35 років. Проєкт, який задумувався як "бруталістська фантазія", зараз нагадує кадри з якогось постапокаліптичного фільму.

Проєкт під офіційною назвою "Центральне ядро міста" мав стати масштабним урбаністичним експериментом. Реалізація тривала успішно, аж поки у 1990 році не зупинилася остаточно, розповідає 24 Канал, посилаючись на "Хмарочос".

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Центр Шумена став суцільною недобудовою

Проєктом було заплановане будівництво комплексу, до якого входили б адміністративні будівлі, пошта, готель, будинок моди, банк, магазини та ресторани, центр укладання шлюбів, фестивальний центр тощо.

Усе мало бути оточене фонтанами та громадськими місцями для відпочинку. Під землею планували збудувати дороги, якими б їздили тролейбуси, та паркінг.

Будівництво тривало 12 років, і за цей час архітектори встигли багато. Найпомітнішою спорудою лишилася 18-поверхова бетонна вежа, де мала б бути пошта. Поряд розташовані недобудовані конструкції, які насправді становлять з вежею один комплекс.

Недобудови в центрі міста нагадують руїни / Фото exutopia.com

На територію недобудови мало хто наважується заходити, адже у 2011 році там сталося моторошне вбивство дитини. А недобудований вигляд комплексу, наче з фільму жахів, посилює відчуття тривоги.

Проєкт був справді масштабним

В інтерв'ю 1988 року головний архітектор описував проєкт як живий організм. Адже "всі елементи будівель пов'язані та співзалежні, як органи тіла".

Проєкт хотіли реалізувати для того, щоб розвантажити дороги, збільшити кількість зелених насаджень, знизити рівень шуму та забруднення повітря. Оскільки громадський транспорт хотіли облаштувати під землею, центральна площа залишалася б пішохідною.

Недобудований центр міста на карті / Скриншот Google Maps

Загалом під землею планували збудувати ледь не ще одне місто. На першому рівні хотіли облаштувати зупинки громадського транспорту, квіткові крамнички, кіоски з сувенірами та квиткові каси. На рівень нижче були б два паркінги на 200 та 250 автомобілів. А на третьому підземному рівні пропонували розмістити склади. Та, на жаль, проєкт так і залишився на папері.