Проект под официальным названием "Центральное ядро города" должен был стать масштабным урбанистическим экспериментом. Реализация продолжалась успешно, пока в 1990 году не остановилась окончательно, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на "Небоскреб".

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Центр Шумена стал сплошным недостроем

Проектом было запланировано строительство комплекса, в который входили бы административные здания, почта, отель, дом моды, банк, магазины и рестораны, центр заключения браков, фестивальный центр и тому подобное.

Все должно было быть окружено фонтанами и общественными местами для отдыха. Под землей планировали построить дороги, по которым бы ездили троллейбусы, и паркинг.

Строительство длилось 12 лет, и за это время архитекторы успели многое. Самым заметным сооружением осталась 18-этажная бетонная башня, где должна была бы быть почта. Рядом расположены недостроенные конструкции, которые на самом деле составляют с башней один комплекс.

Недострои в центре города напоминают руины / Фото exutopia.com

На территорию недостроя мало кто решается заходить, ведь в 2011 году там произошло жуткое убийство ребенка. А недостроенный вид комплекса, как из фильма ужасов, усиливает ощущение тревоги.

Проект был действительно масштабным

В интервью 1988 года главный архитектор описывал проект как живой организм. Ведь "все элементы зданий связаны и созависимы, как органы тела".

Проект хотели реализовать для того, чтобы разгрузить дороги, увеличить количество зеленых насаждений, снизить уровень шума и загрязнения воздуха. Поскольку общественный транспорт хотели обустроить под землей, центральная площадь оставалась бы пешеходной.

Недостроенный центр города на карте / Скриншот Google Maps

В целом под землей планировали построить чуть ли не еще один город. На первом уровне хотели обустроить остановки общественного транспорта, цветочные лавочки, киоски с сувенирами и билетные кассы. На уровень ниже были бы два паркинга на 200 и 250 автомобилей. А на третьем подземном уровне предлагали разместить склады. Но, к сожалению, проект так и остался на бумаге.