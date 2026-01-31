Ночувати на дачі заборонено: яка країна прийняла таке рішення

Українці часто їдуть за місто у свої дачні будиночки, щоб відпочити та певний час побути ближче до природи. Проте не скрізь підтримують такі бажання людей. Є країни, де ночівля на дачах заборонена законодавством.

Де ночівля на дачі стала забороненою?

Про те, чому ночувати на дачі забороняється і чому це може бути небезпечно, йдеться на каналі "Німецька в кулуарах".

Дивіться також Оренда квартири у Німеччині: скільки насправді доведеться витратити

Так, авторка каналу розповідає, що в Німеччині є заборона на ночівлю на дачі. У Федеральному законі про малі сади, у параграфі 3, написано, що альтанки не придатні для постійного проживання.

Навіть якщо побути там одну ніч, це вважатиметься використанням земельної ділянки не за призначенням. Для держави такі дії означають – створення неофіційного житла на місцевості, яка призначена для короткострокового відпочинку без ночівлі.

Чому не можна ночувати в садових будиночках?

Окрім того, що держава вважає такі дії неофіційними, йдеться також про безпеку людей. Більшість альтанок, або садових будиночків, зведені з дерева. Там немає систем пожежної сигналізації та опалення.

Якщо люди захочуть використати обігрівачі або свічки, щоб зігрітися, – це прямий ризик для життя, адже може виникнути пожежа. У такому випадку навіть страхова компанія відмовить у виплатах.

Винятком може стати разова непередбачувана ситуація. Тобто ночівля можлива, якщо це випадкова ситуація, яка не є систематичною, а керівництво саду не фіксує ознак постійного побуту чи проживання.

Які в Німеччині штрафи?

Німеччина суворо контролює порядок дотримання законів та правил. Зокрема за ночівлю в садових будиночках можуть надіслати письмове попередження, виписати штраф за порушення внутрішніх правил та, як наслідок, розірвати договір оренди ділянки.

Чи можна жити на дачі в Україні?

Хоча до 2022 року в Україні не можна було офіційно зареєструвати місце проживання в садовому або дачному будиночку – зараз це можливо. Про це повідомляють Новини.LIVE.

Після того, як у законодавство внесли зміни, проживання на дачах, як і реєстрація таких місць, – тепер дозволені. Проте є певні критерії, зокрема придатність житла до постійного перебування там, щоб це дійсно було можливим.

Де жити взимку: на дачі або у квартирі?

Серед українців варіант "перезимувати на дачі" набирає популярності. Проте не завжди це хороша ідея з міркувань безпеки, особливо, якщо йдеться про постійне проживання. До того необхідно, щоб дачний будинок мав статус житлового та відповідав Державним будівельним нормам.