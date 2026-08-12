"Дім на краю світу": в Антарктиді зводять станцію з золотистим фасадом
В Антарктиді будують незвичайну станцію – "дім на краю світу" для науковців. У суворому кліматі архітектори спроєктували простір із дерев'яними інтер'єрами, зонами для відпочинку та сауною.
Як виглядатиме незвичайна станція в Антарктиді
Станцію Арцтовського спроєктувала польська студія Kuryłowicz + Architects, пише Dezeen.
Будівля матиме три крила, збірну дерев'яну конструкцію та утеплені металеві панелі золотистого кольору. Головною ідеєю архітекторів було поєднати функціональність наукової бази з комфортом, що потрібен людям для тривалого життя далеко від цивілізації.
У центрі станції облаштують великий спільний простір подвійної висоти з природним освітленням зверху. Поруч будуть бібліотека, тренажерний зал і сауна. В інтер'єрах використовують натуральні матеріали, а приміщення спроєктували так, щоб зберегти візуальний зв'язок з антарктичним ландшафтом.
Саме увагу до повсякденного життя архітектори називають однією з головних особливостей проєкту. Станція має бути не лише місцем для досліджень і роботи, а й простором, де люди зможуть відпочивати та проводити вільний час протягом довгих місяців ізоляції.
Водночас конструкцію повністю пристосували до умов Антарктиди. Будівля має витримувати вітер швидкістю до 160 кілометрів на годину, температуру нижче мінус 20 градусів, сніг, морську сіль і складні ґрунтові умови.
Практичне значення має і трикрила форма станції. Вона допомагає забезпечити доступ сонячного світла до найважливіших приміщень і зменшити накопичення снігу. Саму будівлю піднімуть приблизно на три метри над землею, щоб вітер міг вільно проходити під нею та навколо неї.
"Дім на краю світу" / Фото Dezeen, Польська академія наук
Нагадаємо, у Сіднеї звели найвищу гібридну дерев'яну вежу у світі. Хмарочос має 39 поверхів і сягає 180 метрів. Усередині облаштують офіси, багатоповерхові атріуми та підняті над землею парки. Використання деревини допомогло зменшити вагу споруди й вуглецевий слід, а завершити весь проєкт планують до кінця 2026 року.