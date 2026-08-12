Як виглядатиме незвичайна станція в Антарктиді

Станцію Арцтовського спроєктувала польська студія Kuryłowicz + Architects, пише Dezeen.

Будівля матиме три крила, збірну дерев'яну конструкцію та утеплені металеві панелі золотистого кольору. Головною ідеєю архітекторів було поєднати функціональність наукової бази з комфортом, що потрібен людям для тривалого життя далеко від цивілізації.

Станція Арцтовський / Фото Dezeen, Польська академія наук

У центрі станції облаштують великий спільний простір подвійної висоти з природним освітленням зверху. Поруч будуть бібліотека, тренажерний зал і сауна. В інтер'єрах використовують натуральні матеріали, а приміщення спроєктували так, щоб зберегти візуальний зв'язок з антарктичним ландшафтом.

Саме увагу до повсякденного життя архітектори називають однією з головних особливостей проєкту. Станція має бути не лише місцем для досліджень і роботи, а й простором, де люди зможуть відпочивати та проводити вільний час протягом довгих місяців ізоляції.

Як виглядає станція зсередини / Фото Dezeen, Польська академія наук

Водночас конструкцію повністю пристосували до умов Антарктиди. Будівля має витримувати вітер швидкістю до 160 кілометрів на годину, температуру нижче мінус 20 градусів, сніг, морську сіль і складні ґрунтові умови.

Практичне значення має і трикрила форма станції. Вона допомагає забезпечити доступ сонячного світла до найважливіших приміщень і зменшити накопичення снігу. Саму будівлю піднімуть приблизно на три метри над землею, щоб вітер міг вільно проходити під нею та навколо неї.

"Дім на краю світу" / Фото Dezeen, Польська академія наук

Нагадаємо, у Сіднеї звели найвищу гібридну дерев'яну вежу у світі. Хмарочос має 39 поверхів і сягає 180 метрів. Усередині облаштують офіси, багатоповерхові атріуми та підняті над землею парки. Використання деревини допомогло зменшити вагу споруди й вуглецевий слід, а завершити весь проєкт планують до кінця 2026 року.