Как будет выглядеть необычная станция в Антарктиде

Станцию Арцтовского спроектировала польская студия Kuryłowicz + Architects, пишет Dezeen.

Здание будет иметь три крыла, сборную деревянную конструкцию и утепленные металлические панели золотистого цвета. Главной идеей архитекторов было совместить функциональность научной базы с комфортом, необходимым людям для длительного проживания вдали от цивилизации.

Станция Арцтовского / Фото Dezeen, Польская академия наук

В центре станции обустроят большое общее пространство двойной высоты с естественным освещением сверху. Рядом будут находиться библиотека, тренажерный зал и сауна. В интерьерах используются натуральные материалы, а помещения спроектированы так, чтобы сохранить визуальную связь с антарктическим ландшафтом.

Именно внимание к повседневной жизни архитекторы называют одной из главных особенностей проекта. Станция должна быть не только местом для исследований и работы, но и пространством, где люди смогут отдыхать и проводить свободное время в течение долгих месяцев изоляции.

Как выглядит станция изнутри / Фото Dezeen, Польская академия наук

В то же время конструкцию полностью адаптировали к условиям Антарктиды. Здание должно выдерживать ветер со скоростью до 160 километров в час, температуру ниже минус 20 градусов, снег, морскую соль и сложные грунтовые условия.

Практическое значение имеет и трехкрылая форма станции. Она помогает обеспечить доступ солнечного света к важнейшим помещениям и уменьшить накопление снега. Само здание поднимут примерно на три метра над землей, чтобы ветер мог свободно проходить под ним и вокруг него.

"Дом на краю света" / Фото Dezeen, Польская академия наук

Напомним, в Сиднее возвели самую высокую гибридную деревянную башню в мире. Небоскреб имеет 39 этажей и достигает 180 метров. Внутри будут расположены офисы, многоэтажные атриумы и парки, поднятые над землей. Использование древесины помогло уменьшить вес сооружения и углеродный след, а завершить весь проект планируют к концу 2026 года.