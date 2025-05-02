У Нью-Йорку завершили будівництво нової штаб-квартири Disney: який вигляд вона має

Американські архітектурні бюро завершили будівництво штаб-квартири Disney у Нью-Йорку. Будівля отримала назву Robert A. Iger Building.

У дизайні будівлі поєднані місцеві архітектурні традиції та нові дизайнерські рішення. Деталі про штаб-квартиру 24 Канал розповідає з посиланням на Dezeen.

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Що відомо про нову штаб-квартиру Disney

Будівля має 19 поверхів та силует із "долиною" посередині, який вдалося створити завдяки двом вищим об'ємам зі сторін. Штаб-квартира буде центральним осередком для операцій Disney у Нью-Йорку – адміністративних та виробничих.

Будували її американські архітектурні бюро SOM і Gensler. SOM займалася формою будівлі, яка займає квартал між вулицями Гадсон і Варік. У проєктуванні враховували нове зонування району Гадсон-Сквер. Воно дозволяє зведення змішаних за призначенням об'єктів, хоча раніше там була житлова зона.

Який вигляд має будівля

Штаб-квартиру облицювали великоформатною зеленою теракотою. Вона перегукується з міддю та кам'яною кладкою, які є традиційними для цієї території. Однак будівля вирізняється з-поміж інших насиченим і хроматичним відтінком матеріалу.

Фасади оформили, базуючись на ар-деко та абстрактних сучасних інтерпретаціях сіткових структур, які характерні для місцевої архітектури. Різнорівневі відступи й вкладені об'єми створили тераси й забезпечили доступ природного світла.

На нижніх рівнях частина конструкційного бетону – відкрита. А вхідні зони зі сторони вулиць Спрінг та Гадсон зроблені у вигляді м'яких проходів до торгівельних та громадських просторів.

Нова штаб-квартира Disney: Фото зі сайту Dezeen

Будівля – продовження традицій великих медійних центрів Нью-Йорка. Для інтер'єру створили відкритий простір, який сприятиме співпраці між підрозділами Disney. На нижніх поверхах будуть проводити технічні роботи та зйомки, на верхніх розмістять офіси.

Це середовище, в якому можна знімати будь-де, створювати будь-який контент. Уся будівля – машина для створення контенту,

– заявив партнер Gensler Джонатан Сендлер.

Увагу приділили й екологічності, адже споруда повністю електрифікована, відповідає новим нормам міста щодо відмови від викопного палива. Вона також має високоефективні фасади, скло з антипташиним покриттям та сонячні панелі.