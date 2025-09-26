26 вересня, 14:31
В Одесі продають розкішний котедж із дизайнерським ремонтом: ціна вражає
Основні тези
- В Одесі продається двоповерховий котедж з дизайнерським ремонтом за 1,1 мільйона доларів, що має чотири спальні, сучасну кухню та вітальню з високою стелею і каміном.
- Середня вартість житла в Одесі на вторинному ринку варіюється від 36 тисяч доларів за однокімнатну квартиру до 85 тисяч доларів за трикімнатну, з ціною квадратного метра в новобудовах від 1000 до 1100 доларів.
У районі Савіньйон, що в Одесі, виставили на продаж двоповерховий котедж із сучасним дизайнерським ремонтом. У соцмережах активно шириться відеоогляд будинку, який вже привернув увагу українців.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.
Що відомо про шикарний маєток?
Будинок має чотири спальні, простору вітальню та сучасну кухню з островом. В інтер'єрі використано натуральний камінь та італійські меблі, а техніка – від провідних брендів, зокрема Bosch.
- На першому поверсі розташована кухня з обідньою зоною, гостьовий санвузол, гардеробна та технічна кімната. Вітальня відзначається високою семиметровою стелею та стильним каміном, а велике панорамне вікно забезпечує максимальне природне освітлення.
- Другий поверх складається з трьох спалень із власними гардеробними, ванними кімнатами та виходом на балкон. Головна спальня обладнана зоною відпочинку, телевізором, затемненим склом і просторою ванною. Одна зі спалень має окремий балкон, а інша створює затишну атмосферу завдяки якісним шпалерам і кондиціонеру.
Як виглядає маєток: дивіться відео
Яка вартість будинку?
Загалом у будинку передбачено кілька санвузлів та численні дизайнерські рішення – від дзеркальних стін до продуманого освітлення. Ціна котеджу становить 1,1 мільйона доларів.
Які ціни на нерухомість в Одесі?
- Як пише Delo.ua, Одесі середня вартість житла на вторинному ринку залежить від кількості кімнат і району. Так, однокімнатні квартири коштують близько 36 тисяч доларів, двокімнатні – приблизно 54 тисячі доларів, а трикімнатні – від 73 до 85 тисяч доларів.
- У новобудовах ціна квадратного метра становить у середньому 1000 – 1100 доларів, що робить такий варіант особливо актуальним для тих, хто розглядає сучасне житло з підвищеним комфортом.