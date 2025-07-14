Квартира в новобудові: які документи потрібні для оформлення права власності

Оформлення права власності – завершальний та один із найважливіших етапів придбання квартири. Саме після реєстрації покупець стає повноправним власником нерухомості.

Щоб уникнути затримок чи навіть відмов, варто заздалегідь ознайомитися з пакетом документів, які треба віддати реєстратору. 24 Канал з посиланням на агентство нерухомості розповідає, що входить у цей пакет.

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Які документи потрібні для реєстрації права власності

Заява про державну реєстрацію права власності.

Копія паспорта та ідентифікаційного номера (ІПН).

Технічний паспорт на об'єкт нерухомості – отримати можна в Бюро технічної інвентаризації (БТІ).

на об'єкт нерухомості – отримати можна в Бюро технічної інвентаризації (БТІ). Акт прийняття-передання квартири від забудовника.

Договір із забудовником, наприклад, купівлі-продажу майнових прав, інвестиційний договір тощо.

Документ про сплату адміністративного збору за реєстрацію.

Документи від забудовника про введення будинку в експлуатацію та присвоєння поштової адреси.

Бізнес продовжує доводити свою незламність. Попри війну, в Україні продовжується будівництво житла. Яскравим прикладом є системний девелопер РІЕЛ, який у 2024 році ввів в експлуатацію майже 2 тисячі квартир, а у 2025-му працює над проєктами загальною площею понад 500 тисяч метрів квадратних. Завдяки девелоперу українці можуть здійснювати свої мрії про затишне і комфортне помешкання.

Терміни та вартість реєстрації права власності залежать від, так би мовити, тарифу. За законом, стандартний термін становить 5 робочих днів, але процес можна прискорити.

Скільки триває та коштує оформлення

Вартість залежить від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У 2025 році він становить 3 028 гривень, а відтак оформлення:

за 5 робочих днів – 303 гривні (0,1 прожиткового мінімуму);

(0,1 прожиткового мінімуму); за 2 робочі дні – 3 028 гривень (1 прожитковий мінімум);

за 1 робочий день – 6 056 гривень (2 прожиткові мінімуми);

за 2 години – 15 140 гривень (5 прожиткових мінімумів).

Додатково потрібно сплатити за отримання інформації з реєстру. На паперовому носії це коштує 76 гривень (0,025 прожиткового мінімуму), а в електронному вигляді – 38 гривень (0,0125 прожиткового мінімуму).

Якщо квартира куплена в іпотеку, додатково сплачується 151 гривня (0,05 прожиткового мінімуму) за реєстрацію обтяження.