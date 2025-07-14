Чтобы избежать задержек или даже отказов, стоит заранее ознакомиться с пакетом документов, которые надо отдать регистратору. 24 Канал со ссылкой на агентство недвижимости рассказывает, что входит в этот пакет.

К теме Оформление квартиры в новостройке: когда могут отказать в регистрации права собственности

Какие документы нужны для регистрации права собственности

Заявление о государственной регистрации права собственности.

Копия паспорта и идентификационного номера (ИНН).

Технический паспорт на объект недвижимости – получить можно в Бюро технической инвентаризации (БТИ).

на объект недвижимости – получить можно в Бюро технической инвентаризации (БТИ). Акт приема-передачи квартиры от застройщика.

Договор с застройщиком, например, купли-продажи имущественных прав, инвестиционный договор и тому подобное.

Документ об уплате административного сбора за регистрацию.

Документы от застройщика о введении дома в эксплуатацию и присвоении почтового адреса.

Бізнес продовжує доводити свою незламність. Попри війну, в Україні продовжується будівництво житла. Яскравим прикладом є системний девелопер РІЕЛ, який у 2024 році ввів в експлуатацію майже 2 тисячі квартир, а у 2025-му працює над проєктами загальною площею понад 500 тис. м². Завдяки девелоперу українці можуть здійснювати свої мрії про затишне і комфортне помешкання.

Сроки и стоимость регистрации права собственности зависят от, так сказать, тарифа. По закону, стандартный срок составляет 5 рабочих дней, но процесс можно ускорить.

Сколько длится и стоит оформление

Стоимость зависит от прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В 2025 году он составляет 3 028 гривен, а затем оформление:

за 5 рабочих дней – 303 гривны (0,1 прожиточного минимума);

(0,1 прожиточного минимума); за 2 рабочих дня – 3 028 гривен (1 прожиточный минимум);

за 1 рабочий день – 6 056 гривен (2 прожиточных минимума);

за 2 часа – 15 140 гривен (5 прожиточных минимумов).

Дополнительно нужно оплатить за получение информации из реестра. На бумажном носителе это стоит 76 гривен (0,025 прожиточного минимума), а в электронном виде – 38 гривен (0,0125 прожиточного минимума).

Если квартира куплена в ипотеку, дополнительно оплачивается 151 гривна (0,05 прожиточного минимума) за регистрацию обременения.