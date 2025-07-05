Какие документы подтверждают право на собственность, как проверить информацию о наличии документов и как действовать, если с ними возникли проблемы, информирует 24 Канал со ссылкой на Центральное межрегиональное управление Минюста.
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Какие есть формы подтверждения собственности
- Нотариально заверенные договоры
Здесь речь идет о сделках по купле-продаже, дарения квартиры или изменение недвижимости – все это оформляется у нотариуса, ведь подписанный и зарегистрированный договор является юридическим фактом перехода права.
- Выписка из Государственного реестра вещных прав
Документ такого образца подтверждает наличие права владельца.
- Свидетельство о наследстве
Обязательно иметь нотариальное свидетельство о праве на наследство, ведь без этого невозможно зарегистрировать право в реестре.
- Судебное решение
Когда собственность оспаривается, устанавливается или подтверждается судом - решение вступает в законную силу после апелляционного срока и подлежит государственной регистрации.
- Свидетельство о приватизации
Это свидетельство нужно хранить пока право на собственность не будет подтверждено в реестре.
Где и как можно проверить документы о праве на собственность
Справку по этому поводу можно заказать самостоятельно из Государственного реестра вещных прав на сайте Минюста или через Дию. Стоимость этой справки – от 40 до 80 гривен в зависимости от способа подачи.
В справке будет указано:
- кто является владельцем объекта,
- когда и на основании чего приобретено право,
- наличие арестов или обременений,
- судебные решения, которые касаются объекта.
Электронный реестр – основной источник информации, которое имеет преимущество перед бумажными формами, – сообщаются в Минюсте.
Если же документы о праве собственности утрачены, то их можно восстановить через выписку из реестра или обратиться к нотариусу, который оформлял сделку. Зато в других сложных ситуациях нужно действовать соответственно:
- Нет записи в реестре. Если право не зарегистрировано, например квартира получена до 2013 года, то надо обратиться в ЦНАП для внесения соответствующих сведений.
- Подозрение на фальшивые документы. Обращение к нотариусу или юристу, а в случае подтверждения – в полицию.
- Спор о праве собственности. Решить этот вопрос сможет только суд. А после решения – стоит обращаться к госрегистратору.