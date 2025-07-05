Які документи підтверджують право на власність, як перевірити інформацію про наявність документів та як діяти, якщо з ними виникли проблеми, інформує 24 Канал з посиланням на Центральне міжрегіональне управління Мін'юсту.

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Які є форми підтвердження власності

Нотаріально завірені договори

Тут йдеться про угоди щодо купівлі-продажу, дарування квартири чи зміна нерухомості – усе це оформлюється у нотаріуса, адже підписаний та зареєстрований договір є юридичним фактом переходу права.

Виписка з Державного реєстру речових прав

Документ такого зразка підтверджує наявність права власника.

Свідоцтво про спадщину

Обов'язково мати нотаріальне свідоцтво про право на спадщину, адже без цього не можливо зареєструвати право в реєстрі.

Судове рішення

Коли власність оспорюється, встановлюється або підтверджується судом — рішення набирає законної сили після апеляційного строку й підлягає державній реєстрації.

Свідоцтво про приватизацію

Це свідоцтво потрібно зберігати допоки право на власність не буде підтверджене у реєстрі.

Де та як можна перевірити документи щодо права на власність

Довідку щодо цього можна замовити самостійно з Державного реєстру речових прав на сайті Мін'юсту чи через Дію. Вартість цієї довідки – від 40 до 80 гривень залежно від способу подачі.

У довідці буде зазначено:

хто є власником об'єкта,

коли та на підставі чого набуте право,

наявність арештів чи обтяжень,

судові рішення, які стосуються об'єкта.

Електронний реєстр – основне джерело інформації, яке має перевагу перед паперовими формами, – повідомляються у Мін'юсті.

Якщо ж документи щодо права власності втрачені, то їх можна відновити через виписку з реєстру або ж звернутися до нотаріуса, який оформляв угоду. Натомість в інших складних ситуаціях потрібно діяти відповідно: