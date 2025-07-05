Які документи підтверджують право на власність, як перевірити інформацію про наявність документів та як діяти, якщо з ними виникли проблеми, інформує 24 Канал з посиланням на Центральне міжрегіональне управління Мін'юсту.
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Які є форми підтвердження власності
- Нотаріально завірені договори
Тут йдеться про угоди щодо купівлі-продажу, дарування квартири чи зміна нерухомості – усе це оформлюється у нотаріуса, адже підписаний та зареєстрований договір є юридичним фактом переходу права.
- Виписка з Державного реєстру речових прав
Документ такого зразка підтверджує наявність права власника.
- Свідоцтво про спадщину
Обов'язково мати нотаріальне свідоцтво про право на спадщину, адже без цього не можливо зареєструвати право в реєстрі.
- Судове рішення
Коли власність оспорюється, встановлюється або підтверджується судом — рішення набирає законної сили після апеляційного строку й підлягає державній реєстрації.
- Свідоцтво про приватизацію
Це свідоцтво потрібно зберігати допоки право на власність не буде підтверджене у реєстрі.
Де та як можна перевірити документи щодо права на власність
Довідку щодо цього можна замовити самостійно з Державного реєстру речових прав на сайті Мін'юсту чи через Дію. Вартість цієї довідки – від 40 до 80 гривень залежно від способу подачі.
У довідці буде зазначено:
- хто є власником об'єкта,
- коли та на підставі чого набуте право,
- наявність арештів чи обтяжень,
- судові рішення, які стосуються об'єкта.
Електронний реєстр – основне джерело інформації, яке має перевагу перед паперовими формами, – повідомляються у Мін'юсті.
Якщо ж документи щодо права власності втрачені, то їх можна відновити через виписку з реєстру або ж звернутися до нотаріуса, який оформляв угоду. Натомість в інших складних ситуаціях потрібно діяти відповідно:
- Немає запису в реєстрі. Якщо право не зареєстровано, як-от квартира отримана до 2013 року, то треба звернутись до ЦНАПу для внесення відповідних відомостей.
- Підозра на фальшиві документи. Звернення до нотаріуса або юриста, а в разі підтвердження – до поліції.
- Спір щодо права власності. Розв'язати це питання зможе лише суд. А після рішення – варто звертатися до держреєстратора.