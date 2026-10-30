За містом уже не дешевше: оренда будинків на Київщині рекордно подорожчала

Оренда приватних будинків у Київській області за останні три роки злетіла на 120%. А в жовтні 2026 року вона досягла медіанної позначки 99,1 тисячі гривень на місяць.

Як змінилася вартість оренди житла на Київщині

У результаті заміське житло майже зрівнялося за вартістю зі столичним, де середній цінник становить 104 тисячі гривень, про що свідчать дані щоквартального звіту аналітиків ЛУН.

Згідно з інформацією, ще у вересні 2023 року розрив у вартості між містом та передмістям був відчутним. Тоді за оренду будинку в Києві просили 56,2 тисячі гривень, а в області – 45 тисяч гривень на місяць, тобто різниця становила 11,2 тисячі гривень.

Зауважте! За три роки столичні ставки оренди садиб зросли на 85%, тоді як за межами міста стрибок сягнув одразу 120%. У результаті цінова прірва між столичним і заміським сегментами практично зникла.

Наразі орендувати садибу в Києві в середньому лише на 4,9 тисячі гривень дорожче, ніж у передмісті. Тобто столичний приватний сектор зараз дорожчий за область усього на 5%.

У звіті ЛУН зазначено, що одним із можливих чинників привабливості саме приватних будинків є більша свобода в організації автономного опалення, резервного електроживлення, а ще водопостачання.

В умовах ризику тривалих відключень ці характеристики можуть ставати важливішими для орендарів,

– наголошують експерти.

Водночас на медіанні ставки впливають також розташування, стан будинків, їхній клас і склад пропозиції.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, що оренда квартир у Києві восени 2026 року продемонструвала інший тренд – ставки на багатокімнатне житло просіли, а однокімнатну квартиру в середньому можна винайняти за 16 тисяч гривень на місяць.

Водночас досить важко орендувати житло, маючи тварину. Наприклад, 65% пошукачів отримували відмову саме через наявність домашнього улюбленця.