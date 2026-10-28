Оренда житла та зарплати: для яких професій витрати на квартиру сягають понад 80% доходу

Найдешевша оренда відносно заробітку

Аналітики OLX Робота та OLX Нерухомість дослідили, який відсоток заробітку українці різних професій віддають за оренду житла, повідомляє 24 Канал. У вересні 2026 року медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в Україні становила 12 500 гривень на місяць.

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Найменше фінансове навантаження під час винайму однокімнатної квартири відчувають представники робітничих та технічних спеціальностей. Для фахівців із високими окладами щомісячні платежі за житло є найменш відчутними.

Зверніть увагу! Зокрема, штукатур із медіанною зарплатою 85 тисяч гривень спрямовує на оренду близько 15% доходу. Фасадники, технологи та стоматологи з місячним заробітком 70 тисяч гривень витрачають на житло 18%. Для мулярів, плиточників і далекобійників із медіанним доходом 65 тисяч гривень ця частка становить близько 19%.

Різноробочі на виробництві, виконроби, автомаляри, електрики та сантехніки сплачують за оренду 25% від заробітку, який у середньому становить 50 тисяч гривень. Для зварювальників та монтажників із доходом 45 – 48 тисяч гривень витрати на житло коливаються від 26% до 28%.

Хто витрачає від третини до половини доходу

Менеджери з продажів і торгові представники віддають за оренду близько 31% заробітку. Такий самий відсоток витрачають кур'єри, репетитори, фармацевти та шиномонтажники, чия медіанна зарплата сягає 40 тисяч гривень.

Вчителі з медіанним доходом 32 тисячі гривень віддають за квартиру орієнтовно 39%. Продавці-консультанти та офіціанти, отримуючи 30 тисяч гривень, спрямовують на оренду 42%. За зарплати продавця 24,3 тисячі гривень винайм житла забирає близько 52% доходу, а вантажники й слюсарі з окладом 23 тисячі гривень витрачають 54%.

Спеціальності з найбільшим фінансовим навантаженням

Найважче оплачувати оренду працівникам із медіанною зарплатою менше 20 тисяч гривень. У сфері HoReCa бариста з доходом 19 тисяч гривень сплачує за квартиру 66% заробітку. Пекарі віддають 74%, а автомийники – 75% від медіанної зарплати 16,8 тисячі гривень.

Витрати на житло для касирів із доходом 15,7 тисячі гривень сягають близько 79%. Найбільшу частку заробітку віддають кухарі – 81% за медіанної зарплати 15,4 тисячі гривень.

Важливо! Аналітики зазначають, що ці розрахунки є орієнтовними й відображають загальні тенденції доступності житла. Реальні витрати залежать від міста, району, стану квартири та конкретного доходу фахівця.

Нещодавно ми писали, що у жовтні 2026 року вартість оренди житла в Києві суттєво відрізняється залежно від кількості кімнат. Медіанна ціна оренди однокімнатної квартири становить близько 16 тисяч гривень на місяць, двокімнатної – 23 тисяч гривень, а трикімнатної – 36 тисяч гривень.