Аренда жилья и зарплаты: для представителей каких профессий расходы на квартиру превышают 80 % дохода

Самая дешевая аренда по отношению к заработку

Аналитики OLX Работа и OLX Недвижимость изучили, какой процент заработка украинцы разных профессий тратят на аренду жилья, сообщает 24 Канал. В сентябре 2026 года медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине составляла 12 500 гривен в месяц.

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Наименьшую финансовую нагрузку при аренде однокомнатной квартиры испытывают представители рабочих и технических специальностей. Для специалистов с высокими окладами ежемесячные платежи за жилье являются наименее ощутимыми.

Обратите внимание! В частности, штукатур с медианной зарплатой 85 тысяч гривен направляет на аренду около 15% дохода. Фасадчики, технологи и стоматологи с месячным заработком 70 тысяч гривен тратят на жилье 18%. Для каменщиков, плиточников и дальнобойщиков с медианным доходом 65 тысяч гривен эта доля составляет около 19%.

Разнорабочие на производстве, прорабы, автомаляры, электрики и сантехники платят за аренду 25% от заработка, который в среднем составляет 50 тысяч гривен. Для сварщиков и монтажников с доходом 45–48 тысяч гривен расходы на жилье колеблются от 26% до 28%.

Кто тратит от трети до половины дохода

Менеджеры по продажам и торговые представители тратят на аренду около 31% заработка. Такой же процент тратят курьеры, репетиторы, фармацевты и шиномонтажники, чья медианная зарплата достигает 40 тысяч гривен.

Учителя с медианным доходом 32 тысячи гривен тратят на квартиру примерно 39%. Продавцы-консультанты и официанты, получая 30 тысяч гривен, направляют на аренду 42%. При зарплате продавца в 24,3 тысячи гривен аренда жилья отнимает около 52% дохода, а грузчики и слесари с окладом 23 тысячи гривен тратят 54%.

Профессии с наибольшей финансовой нагрузкой

Труднише всего оплачивать аренду работникам с медианной зарплатой менее 20 тысяч гривен. В сфере HoReCa бариста с доходом 19 тысяч гривен платит за квартиру 66% заработка. Пекари отдают 74%, а автомойщики – 75% от медианной зарплаты в 16,8 тысячи гривен.

Расходы на жилье для кассиров с доходом 15,7 тысячи гривен достигают около 79%. Наибольшую долю заработка отдают повара – 81% при медианной зарплате 15,4 тысячи гривен.

Важно! Аналитики отмечают, что эти расчеты являются ориентировочными и отражают общие тенденции доступности жилья. Реальные расходы зависят от города, района, состояния квартиры и конкретного дохода специалиста.

Недавно мы писали, что в октябре 2026 года стоимость аренды жилья в Киеве существенно отличается в зависимости от количества комнат. Медианная цена аренды однокомнатной квартиры составляет около 16 тысяч гривен в месяц, двухкомнатной – 23 тысячи гривен, а трехкомнатной – 36 тысяч гривен.