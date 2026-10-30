Оренда pet-friendly квартири стає квестом: чому 65% пошукачів отримують відмови

Чому пошук житла стає проблемою

Майже половина українських орендарів мають домашніх улюбленців, проте знайти для них дружнє помешкання вкрай важко. 65% пошукачів отримували відмову саме через наявність тварини, як свідчать дані дослідження OLX Нерухомість.

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Згідно з дослідженням, 48% опитаних мають досвід оренди житла разом із домашніми улюбленцями, найчастіше котами та собаками.

Однак знайти помешкання, де погодяться на проживання з улюбленцем, для багатьох виявилося непросто:

73% тих, хто шукав житло з твариною, стикалися з труднощами;

для 26% такий пошук був дуже складним;

ще 47% говорили про певні перешкоди.

Лише 17% респондентів вважали пошук не дуже складним, а 8% назвали його легким.

При цьому виявилося, що допомога рієлторів не завжди розв'язує проблему. Лише 27% опитаних отримали повну допомогу від посередника у пошуку pet-friendly квартири, а ще 34% – часткову.

Пошук житла з домашніми тваринами потребує узгодження очікувань усіх сторін. Для орендарів важливо знайти помешкання, де будуть готові прийняти їх разом із тваринами, а для власників – розуміти, як буде організовано проживання та відповідальність у разі пошкодження майна– зазначає керівниця напрямку OLX Нерухомість Оксана Остапчук.

За її словами, саме рієлтори мають допомагати обговорювати умови та знаходити рішення, яке захистить інтереси як власника, так і орендаря.

Чи справді тварини нищать орендоване майно

Головний страх власників квартир – розгромлений ремонт та зіпсовані меблі, проте статистика свідчить про інше.

Майже половина орендарів (47%) стверджують, що їхні улюбленці нічого не пошкодили, а про серйозні збитки повідомили лише 9% опитаних.

Якщо майно все ж було пошкоджене, ситуацію вирішували по-різному:

у 34% випадків частково ремонтували або замінювали пошкоджене;

у 29% повністю замінювали зіпсовані речі;

у 23% компенсували збитки;

у 11% використовували заставу.

Тоді як у 3% випадків власник квартири взагалі не вимагав компенсації.

Щоб уникнути конфліктів у таких ситуаціях, фахівці ринку нерухомості рекомендують бути максимально відвертими ще на етапі першого дзвінка. Оксана Остапчук радить орендарям одразу повідомляти про тварину та фіксувати всі домовленості в офіційному договорі.

Власникам, зі свого боку, доцільно чітко зазначати в оголошеннях, чи готові вони здавати житло людям із тваринами. Наприклад, ставлячи відповідний фільтр– додала Остапчук.

Нагадаємо, за даними іншого дослідження, наприкінці вересня 2026 року в Україні було 3 425 квартир, власники яких погоджувалися здавати орендарям із домашніми тваринами. Це лише 18% від усіх пропозицій оренди. Найбільшою частка такого житла була в Чернігівській і Сумській областях – по 40%.