Де в Україні можна орендувати квартиру з котом чи собакою

За даними дослідження DIM.RIA та UAnimals, наприкінці вересня 2026 року в Україні налічувалося 3 425 pet-friendly квартир, або лише 18% усіх пропозицій оренди.

Серед квартир із новим ремонтом було 3 335 пропозицій, де дозволяли проживати з тваринами. Серед приватних будинків – 700 таких оголошень.

Найбільша частка квартир, де дозволяють жити з тваринами, була в Чернігівській та Сумській областях – по 40%. На Дніпропетровщині таких оголошень було 30%, а на Кіровоградщині – 25%. У Києві та Одеській області цей показник становив 18%, на Львівщині – 17%.

Найменша частка pet-friendly квартир була на Тернопільщині та Івано-Франківщині – 6% і 5% відповідно. Високі відсотки на Чернігівщині та Сумщині можуть пояснюватися тим, що квартир в оренду там загалом небагато.

На Черкащині та Чернігівщині всі оголошення про оренду приватних будинків дозволяли проживання з тваринами, хоча самих пропозицій у цих областях було мало. На Буковині частка pet-friendly будинків становила 67%, на Дніпропетровщині – 62,4%, а на Львівщині – 56%. Нижчими були показники на Полтавщині (40%), Хмельниччині (38,1%), Київщині (29,3%) та в Києві (27,4%).

Де найбільше pet-friendly квартир у Києві

У Києві найбільше pet-friendly квартир пропонували в Печерському районі – 964. В інших районах столиці таких оголошень було значно менше:

Шевченківський та Голосіївський – по 249;

Дарницький – 220;

Солом'янський – 155;

Оболонський – 105;

Дніпровський – 87;

Подільський – 82;

Святошинський – 52;

Деснянський – 42.

Чому власники квартир відмовляють орендарям із тваринами

Власники квартир часто побоюються, що коти чи собаки пошкодять меблі, підлогу або двері. Тварини можуть залишити подряпини на меблях, плями на текстилі чи неприємні запахи.

Навіть якщо в оголошенні немає прямої заборони на домашніх тварин, це не означає, що власник погодиться здати квартиру людині з котом чи собакою. Тому про улюбленця краще повідомляти ще до перегляду житла. Так орендар зможе одразу з'ясувати, чи дозволяє власник проживання з твариною, і не витрачати час на квартири, які йому не підходять.

Нагадаємо, під час вибору житла українці дедалі більше звертають увагу на наявність резервного живлення, автономного опалення та укриття. Ці умови стали важливими як для покупців квартир, так і для орендарів.