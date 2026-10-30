Аренда pet-friendly квартиры становится квестом: почему 65 % соискателей получают отказы

Почему поиск жилья становится проблемой

Почти половина украинских арендаторов имеют домашних питомцев, однако найти для них подходящее жилье крайне сложно. 65% соискателей получали отказ именно из-за наличия животного, как свидетельствуют данные исследования OLX Недвижимость.

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Согласно исследованию, 48% опрошенных имеют опыт аренды жилья вместе с домашними питомцами, чаще всего с кошками и собаками.

Однако найти жилье, где согласятся на проживание с питомцем, для многих оказалось непросто:

73% тех, кто искал жилье с животным, сталкивались с трудностями;

для 26% такой поиск был очень сложным;

что еще 47% отмечали определенные препятствия.

Лишь 17% респондентов считали поиск не слишком сложным, а 8% назвали его легким.

При этом выяснилось, что помощь риелторов не всегда решает проблему. Лишь 27% опрошенных получили полную помощь от посредника в поиске pet-friendly квартиры, а еще 34% – частичную.

Поиск жилья с домашними животными требует согласования ожиданий всех сторон. Для арендаторов важно найти жилье, где будут готовы принять их вместе с животными, а для владельцев – понимать, как будет организовано проживание и ответственность в случае повреждения имущества– отмечает руководитель направления OLX Недвижимость Оксана Остапчук.

По ее словам, именно риэлторы должны помогать обсуждать условия и находить решение, которое защитит интересы как владельца, так и арендатора.

Действительно ли животные портят арендуемое имущество

Главный страх владельцев квартир – разгромленный ремонт и испорченная мебель, однако статистика свидетельствует об обратном.

Почти половина арендаторов (47%) утверждают, что их питомцы ничего не повредили, а о серьезных убытках сообщили лишь 9% опрошенных.

Если имущество все же было повреждено, ситуацию решали по-разному:

в 34% случаев частично ремонтировали или заменяли поврежденное;

в 29% случаев полностью заменяли испорченные вещи;

в 23% случаев компенсировали убытки;

в 11% случаев использовали залог.

В то время как в 3% случаев владелец квартиры вообще не требовал компенсации.

Чтобы избежать конфликтов в таких ситуациях, специалисты рынка недвижимости рекомендуют быть максимально откровенными еще на этапе первого звонка. Оксана Остапчук советует арендаторам сразу сообщать о наличии животного и фиксировать все договоренности в официальном договоре.

Владельцам, со своей стороны, целесообразно четко указывать в объявлениях, готовы ли они сдавать жилье людям с животными. Например, устанавливая соответствующий фильтр– добавила Остапчук.

Напомним, по данным другого исследования, в конце сентября 2026 года в Украине насчитывалось 3 425 квартир, владельцы которых соглашались сдавать в аренду людям с домашними животными. Это лишь 18% от всех предложений аренды. Наибольшая доля такого жилья приходилась на Черниговскую и Сумскую области – по 40%.