У Карпатах оренда подорожчала більш ніж удвічі: скільки коштує будинок

Відпочинок у Карпатах цього літа може коштувати по-різному навіть у популярних туристичних локаціях. У частині курортів оренда будинку за рік помітно подорожчала, тоді як в інших медіанна ціна, навпаки, знизилася.

Скільки коштує оренда будинку в Карпатах улітку 2026 року

Найбільше за подобову оренду будинку доведеться заплатити у Буковелі у Поляниці – близько 4 000 гривень, зазначається у дослідженні OLX Нерухомість.

За рік медіанна ціна тут не змінилася. У Татарові будинок коштує трохи дешевше – 3 925 гривень за добу проти 3 750 гривень торік. За рік ціна зросла приблизно на 5%.

У Славському, Микуличині, Косові та Пилипці будинок можна орендувати приблизно за 3 000 гривень за добу. У Славському та Микуличині оренда подорожчала на 20%, а у Косові – на 50%. У Пилипці, навпаки, медіанна ціна знизилася на 14%.

На Драгобраті будинок зараз коштує близько 2 800 гривень за добу. Торік медіанна ціна була значно нижчою – 900 гривень. Приблизно стільки ж нині просять у Сколе – 2 800 гривень. За рік оренда тут подорожчала на 22%.

У Яремче будинок можна орендувати приблизно за 2 500 гривень за добу, що на 25% більше, ніж торік. У Ворохті та Воловці ціна нижча – близько 2 000 гривень. У Ворохті оренда за рік подорожчала на 10%, а у Воловці – більш ніж удвічі з торішніх 900 гривень.

Найпомітніше оренда подешевшала у Верховині. Тут медіанна ціна впала з 2 500 гривень торік до 750 гривень за добу цього літа. Така різниця може бути пов'язана зі зміною кількості та вартості оголошень. Якщо бюджетних будинків стало більше, це могло помітно знизити медіанну ціну.

Як змінилися ціни у Карпатах з 2022 року

За чотири роки оренда помітно подорожчала у Яремче, Ворохті та Микуличині. У Яремче медіанна ціна будинку зросла з 1 500 гривень за добу у 2022 році до 2 500 гривень у 2026 році.

У Ворохті за цей час вартість зросла з 1 200 до 2 000 гривень за добу, а у Микуличині – з 1 800 до 3 000 гривень. У кожному з цих трьох населених пунктів подобова оренда будинку з 2022 року подорожчала приблизно на 67%.

Нагадаємо, за чотири роки оренда приватних будинків в Україні суттєво подорожчала. Найбільше ціни зросли на Київщині – майже у 3,7 раза, а у Харківській та Запорізькій областях – у 3,4 та 3 рази відповідно.