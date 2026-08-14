Сколько стоит аренда дома в Карпатах летом 2026 года

Больше всего за суточную аренду дома придется заплатить в Буковеле и Полянице – около 4 000 гривен, отмечается в исследовании OLX Недвижимость.

За год медианная цена здесь не изменилась. В Татарове дом стоит немного дешевле – 3 925 гривен в сутки против 3 750 гривен в прошлом году. За год цена выросла примерно на 5%.

В Славском, Микуличине, Косове и Пилипце дом можно арендовать примерно за 3 000 гривен в сутки. В Славском и Микуличине аренда подорожала на 20%, а в Косове – на 50%. В Пилипце, напротив, медианная цена снизилась на 14%.

На Драгобрате дом сейчас стоит около 2 800 гривен в сутки. В прошлом году медианная цена была значительно ниже – 900 гривен. Примерно столько же сейчас просят в Сколе – 2 800 гривен. За год аренда здесь подорожала на 22%.

В Яремче дом можно арендовать примерно за 2 500 гривен в сутки, что на 25% больше, чем в прошлом году. В Ворохте и Воловце цена ниже – около 2 000 гривен. В Ворохте аренда за год подорожала на 10%, а в Воловце – более чем вдвое по сравнению с прошлогодними 900 гривен.

Наиболее заметно аренда подешевела в Верховине. Здесь медианная цена упала с 2 500 гривен в прошлом году до 750 гривен за сутки этим летом. Так же разница может быть связана с изменением количества и стоимости объявлений. Если бюджетных домов стало больше, это могло заметно снизить медианную цену.

Как изменились цены в Карпатах с 2022 года

За четыре года аренда заметно подорожала в Яремче, Ворохте и Микуличине. В Яремче медианная цена дома выросла с 1 500 гривен в сутки в 2022 году до 2 500 гривен в 2026 году.

В Ворохте за это время стоимость выросла с 1 200 до 2 000 гривен в сутки, а в Микуличине – с 1 800 до 3 000 гривен. В каждом из этих трех населенных пунктов посуточная аренда дома с 2022 года подорожала примерно на 67%.

Напомним, за четыре года аренда частных домов в Украине существенно подорожала. Больше всего цены выросли в Киевской области – почти в 3,7 раза, а в Харьковской и Запорожской областях – в 3,4 и 3 раза соответственно.