У фінській Лапландії неподалік резиденції Санта-Клауса можна оселитися у будинку з власною сауною та спостерігати за північним сяйвом просто з ліжка. Однак за ніч у котеджі зі скляним дахом доведеться заплатити щонайменше 599 євро.

Який вигляд мають будинки біля резиденції Санта-Клауса

Житловий комплекс розташований безпосередньо на Північному полярному колі, за 8 кілометрів від центру фінського міста Рованіємі. На його території облаштували традиційні лапландські котеджі, апартаменти та помешкання зі скляними дахами, зазначено на сайті Santa Claus Holiday Village.

Традиційні лапландські котеджі – це червоні будинки площею 35 квадратних метрів. Всередині є двоспальне або два окремі ліжка, розкладний диван, мінікухня, ванна кімната та власна сауна, а зовні – тераса. Площа будинків підвищеного комфорту становить 37–38 квадратних метрів. Одні з них мають окрему спальню, інші – відкрите планування.

Котеджі зі скляними дахами мають площу 46 квадратних метрів та розраховані на чотирьох гостей. У кожному будинку облаштовані дві спальні, вітальня, мінікухня з обідньою зоною та власна сауна. Дах над однією зі спалень зроблений зі скла, тож за сприятливих погодних умов звідти можна спостерігати за зоряним небом та північним сяйвом.

Скільки коштує оренда котеджів у Лапландії взимку

У зимовому сезоні 2026–2027 років проживання у комплексі коштує від 134 євро за ніч. За ніч у котеджі зі скляним дахом потрібно заплатити від 599 євро.

Зазначені тарифи діють з 1 листопада 2026 року до 5 квітня 2027 року. В обох випадках у вартість проживання входить сніданок, однак у разі скасування бронювання гроші не повертають.

Нагадаємо, у центрі Лондона колишній хостел перетворили на капсульний готель із 566 спальними місцями. Площа одномісної капсули становить лише близько 2 квадратних метрів, однак кожна має власну вентиляцію, освітлення та шумоізоляцію.