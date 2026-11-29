Adv

Как выглядят дома возле резиденции Санта-Клауса

Жилой комплекс расположен непосредственно на Северном полярном круге, в 8 километрах от центра финского города Рованиеми. На его территории обустроены традиционные лапландские коттеджи, апартаменты и дома со стеклянными крышами, как указано на сайте Santa Claus Holiday Village.

Традиционные лапландские коттеджи – это красные дома площадью 35 квадратных метров. Внутри есть двуспальная кровать или две отдельные кровати, раскладной диван, мини-кухня, ванная комната и собственная сауна, а снаружи – терраса. Площадь домов повышенного комфорта составляет 37–38 квадратных метров. У одних из них есть отдельная спальня, у других – открытая планировка.

Коттеджи со стеклянными крышами имеют площадь 46 квадратных метров и рассчитаны на четырех гостей. В каждом домике оборудованы две спальни, гостиная, мини-кухня с обеденной зоной и собственная сауна. Крыша над одной из спален сделана из стекла, поэтому при благоприятных погодных условиях оттуда можно наблюдать за звездным небом и северным сиянием.

Сколько стоит аренда коттеджей в Лапландии зимой

В зимнем сезоне 2026–2027 годов проживание в комплексе стоит от 134 евро за ночь. За ночь в коттедже со стеклянной крышей нужно заплатить от 599 евро.

Указанные тарифы действуют с 1 ноября 2026 года по 5 апреля 2027 года. В обоих случаях в стоимость проживания входит завтрак, однако в случае отмены бронирования деньги не возвращаются.

Напомним, ч в центре Лондона бывший хостел превратили в капсульный отель, рассчитанный на 566 спальных мест. Площадь одноместной капсулы составляет всего около 2 квадратных метров, однако каждая из них имеет собственную вентиляцию, освещение и шумоизоляцию.