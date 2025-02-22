Буча, Бровари, Вишневе: які ціни на оренду квартир у містах-супутниках Києва

Ціни на оренду квартир у містах, розташованих поблизу Києва, залежать від кількох чинників, зокрема від близькості до столиці та наявність зручного транспортного сполучення. Тому в деяких містах винайняти помешкання дорожче, в інших навпаки – ціни нижчі.

Про те, скільки в місяць доводиться платити за оренду житла в містах неподалік Києва, 24 Канал розповідає з посиланням на Finance.ua.

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Скільки коштує оренда у Вишневому

Вишневе – одне з найдорожчих передмість Києва. Місто розташоване близько до столиці й має розвинену інфраструктуру. Винаймати там смартквартиру коштує 9 –9,5 тисяч гривень на місяць. А за однокімнатну квартиру в новобудові в середньому доведеться викласти 12 – 14 тисяч гривень. Оренда житла вторинного ринку доступна від 7 тисяч гривень. Ціни на оренду двокімнатних квартир стартують від 14 тисяч грн на місяць.

Які ціни в Ірпені та Бучі

Ринок житла в Ірпені та Бучі все ще відчуває наслідки війни. Адже ці міста були під окупацією, а багато будинків зазнали руйнувань. Попри це, оренда нерухомості там досить популярна. Смартквартири пропонують від 7 тисяч гривень, однокімнатні квартири в новобудовах коштують 10 – 12 тисяч гривень. За місяць оренди старої квартири в радянських будинках доведеться віддати від 7 тисяч гривень. Двокімнатні помешкання доступні від 13 тисяч гривень.

Експертка з нерухомості АН Profi Realt Анна Мітченко пояснила, що в Бучі та Ірпені після деокупації попит на оренду є, однак не такий високий, як був до 2022 року.



Скільки коштує оренда квартир у містах-супутниках Києва / Дані Finance.ua

Вартість оренди житла у Броварах

Бровари – популярне місто для оренди квартир серед тих, хто працює у Києві. Місто має добре розвинену інфраструктуру і транспортне сполучення. Аби винайняти там смартквартиру, потрібно віддати в місяць від 8 тисяч гривень. Однокімнатна квартира у новобудові коштує 11 − 13 тисяч гривень у місяць, у старих будинках – від 6,5 тисячі гривень. Двокімнатні квартири здають від 12,5 тисячі гривень у місяць.

Ціни в Борисполі

Бориспіль – один з найдоступніших варіантів серед передмість Києва для оренди помешкання. Смартквартири можна знайти від 7, 5 тисячі гривень у місяць. Однокімнатні квартири у новобудовах пропонують за 11 − 13 тисяч, а в старих будинках – від 6 тисяч гривень. Двокімнатні квартири здають від 12 тисяч гривень.

Від чого залежить вартість оренди

За словами Анни Мітченко, ціни на квартири залежать від багатьох чинників: наскільки близько місто розташоване до Києва, чи є зручне транспортне сполучення, чи близько школи, дитсадки, медзаклади, торгівельні центри, парки, зони відпочинку. Важливим також є рівень безпеки й енергонезалежності під час відключень світла. Крім того, вплив на вартість оренди мають локація квартири, ремонт у ній, поверх, віддаленість від зупинки транспорту, престижність ЖК тощо.