Про те, якими були ціни на оренду квартир у січні 2025 року, 24 Канал розповідає з посиланням на інформацію Державної служби статистики.

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Де орендувати житло найдорожче

За даними Держстату, у середньому на оренду однокімнатної квартири загалом по Україні в січні 2025 року українці витрачали 7 326 гривень.

На першому місці за вартістю оренди серед регіонів залишається Закарпатська область. Аби винаймати помешкання там, у місяць слід викладати в середньому 11 769 гривень.

область. Аби винаймати помешкання там, у місяць слід викладати в середньому 11 769 гривень. Друга за ціною Львівська область, де середня вартість оренди 10 571 гривня.

область, де середня вартість оренди 10 571 гривня. Третю сходинку посідає Рівненська область. Тут оренда з початку 2025 року подорожчала на 2,8% і становить 10 164 гривні.

область. Тут оренда з початку 2025 року подорожчала на 2,8% і становить 10 164 гривні. Київ зберігає четверту позицію за вартістю оренди квартири. У середньому на це йде 9 631 гривня в місяць.



Ціни за оренду однокімнатної квартири в областях України / Дані Держстату

Де ціни на оренду квартир найнижчі

Київська область, на відміну від столиці, майже наприкінці списку. Там середня вартість оренди квартир 5 900 гривень у місяць.

область, на відміну від столиці, майже наприкінці списку. Там середня вартість оренди квартир 5 900 гривень у місяць. Найнижчі ціни в Херсонській області – 3 118 гривень, Запорізькій – 3 623 гривні, Миколаївській – 3 908 гривень.

Як змінилися ціни на оренду за місяць

Якщо порівнювати ціни на оренду в січні 2025 року з тими, які були у грудні 2024, то найбільше зростання зафіксували на Полтавщині – на 10%. Натомість оренда помешкань подешевшала на Кіровоградщині – на 1,7%. У решті регіонів ціни або не змінилися, або незначно зросли.