Про те, якими були ціни на оренду квартир у січні 2025 року, 24 Канал розповідає з посиланням на інформацію Державної служби статистики.
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Де орендувати житло найдорожче
За даними Держстату, у середньому на оренду однокімнатної квартири загалом по Україні в січні 2025 року українці витрачали 7 326 гривень.
- На першому місці за вартістю оренди серед регіонів залишається Закарпатська область. Аби винаймати помешкання там, у місяць слід викладати в середньому 11 769 гривень.
- Друга за ціною Львівська область, де середня вартість оренди 10 571 гривня.
- Третю сходинку посідає Рівненська область. Тут оренда з початку 2025 року подорожчала на 2,8% і становить 10 164 гривні.
- Київ зберігає четверту позицію за вартістю оренди квартири. У середньому на це йде 9 631 гривня в місяць.
Ціни за оренду однокімнатної квартири в областях України / Дані Держстату
Де ціни на оренду квартир найнижчі
- Київська область, на відміну від столиці, майже наприкінці списку. Там середня вартість оренди квартир 5 900 гривень у місяць.
- Найнижчі ціни в Херсонській області – 3 118 гривень, Запорізькій – 3 623 гривні, Миколаївській – 3 908 гривень.
Як змінилися ціни на оренду за місяць
Якщо порівнювати ціни на оренду в січні 2025 року з тими, які були у грудні 2024, то найбільше зростання зафіксували на Полтавщині – на 10%. Натомість оренда помешкань подешевшала на Кіровоградщині – на 1,7%. У решті регіонів ціни або не змінилися, або незначно зросли.