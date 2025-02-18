О том, какими были цены на аренду квартир в январе 2025 года, 24 Канал рассказывает со ссылкой на информацию Государственной службы статистики.

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Где арендовать жилье дороже всего

По данным Госстата, в среднем на аренду однокомнатной квартиры в целом по Украине в январе 2025 года украинцы тратили 7 326 гривен.

На первом месте по стоимости аренды среди регионов остается Закарпатская область. Чтобы снимать жилье там, в месяц следует выкладывать в среднем 11 769 гривен.

область. Чтобы снимать жилье там, в месяц следует выкладывать в среднем 11 769 гривен. Вторая по цене Львовская область, где средняя стоимость аренды 10 571 гривна.

область, где средняя стоимость аренды 10 571 гривна. Третью строчку занимает Ровенская область. Здесь аренда с начала 2025 года подорожала на 2,8% и составляет 10 164 гривны.

область. Здесь аренда с начала 2025 года подорожала на 2,8% и составляет 10 164 гривны. Киев сохраняет четвертую позицию по стоимости аренды квартиры. В среднем на это уходит 9 631 гривна в месяц.



Цены за аренду однокомнатной квартиры в областях Украины / Данные Госстата

Где цены на аренду квартир самые низкие

Киевская область, в отличие от столицы, почти в конце списка. Там средняя стоимость аренды квартир 5 900 гривен в месяц.

область, в отличие от столицы, почти в конце списка. Там средняя стоимость аренды квартир 5 900 гривен в месяц. Самые низкие цены в Херсонской области – 3 118 гривен, Запорожской – 3 623 гривны, Николаевской – 3 908 гривен.

Как изменились цены на аренду за месяц

Если сравнивать цены на аренду в январе 2025 года с теми, которые были в декабре 2024, то наибольший рост зафиксировали на Полтавщине – на 10%. Зато аренда помещений подешевела на Кировоградщине – на 1,7%. В остальных регионах цены или не изменились, или незначительно выросли.