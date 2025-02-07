Оренда квартир у Києві: актуальні ціни в районах на правому та лівому берегах

Ціни на оренду житла у Києві залежать від багатьох чинників, зокрема району. На правому березі житло традиційно дорожче.

Скільки коштують квартири на лівому та правому берегах Києва, які райони найдешевші, а які найдорожчі, розповідає 24 Канал.

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Скільки коштує орендувати житло в Києві

Вартість оренди помешкань у Києві залежить від району, площі квартири та ремонту в ній. Традиційно найдорожчою є оренда в Печерському районі (правий берег), найдешевшою – у Деснянському (лівий берег). Ціни відрізняється суттєво – однокімнатні квартири коштують 36 тисяч і 9 тисяч гривень.

Найдорожче житло здають у дореволюційних будинках (зведені до 1918 року), а також новобудовах, споруджених після 2010 року.

Відповідно до даних ЛУН, середні ціни на оренду квартири в Києві такі:

однокімнатні квартири – 17 тисяч гривень;

двокімнатні квартири – 23 600 гривень;

трикімнатні квартири – 40 200 гривень.

Вартість однокімнатної квартири в столиці еквівалентна її оренді впродовж 12,6 року, двокімнатної – 14,4 року, трикімнатної – 12,5 року.

Кияни в середньому витрачають 66% зарплати на оренду однокімнатної квартири, 92% – двокімнатної, 150% – трикімнатної.



Якими є середні ціни на оренду квартир у Києві / Інфографіка ЛУН

Ціни на оренду квартир на правому березі Києва

Найдорожчі квартири на Печерську, адже там розташований урядовий квартал і є багато елітних житлових комплексів. Оренда однокімнатних квартир у цьому районі в середньому коштує 36 тисяч гривень у місяць, двокімнатних – 42,4 тисячі гривень, трикімнатних – 72,1 тисячі гривень.

Далі йде Шевченківський район, де однокімнатні квартири у середньому здають за 24,6 тисячі гривень у місяць, двокімнатні – 29,7 тисячі, трикімнатні – 46,6 тисячі.

Відчутно дешевшою є оренда житла в Подільському та Голосіївському районах. Однокімнатна квартира там обійдеться у 17 – 19 тисяч гривень, двокімнатна – 24 – 29 тисяч, трикімнатна – 33,9 – 40,3 тисячі гривень.

В Оболонському та Солом'янському районах однокімнатні квартири здають за 14 – 15 тисяч гривень у місяць, двокімнатні – 19,7 – 22 тисячі гривень, трикімнатні – 29 – 33,9 тисячі гривень.

Найдешевше на правому березі винайняти помешкання у Святошинському районі. У середньому за однокімнатну квартиру доведеться віддати 13 тисяч гривень, двокімнатну – 16 тисяч, трикімнатну – 20 тисяч.



Квартири на правому березі традиційно дорожчі / Фото Pexels

Ціни на оренду житла на лівому березі

На лівому березі за оренду житла доведеться викласти відчутно менше. Найдорожчий у цій частині столиці – Дарницький район. У середньому однокімнатні квартири там пропонують за 15 тисяч гривень у місяць, двокімнатні – 19 тисяч, трикімнатні – 24 тисяччі гривень.

Трохи дешевшим є Дніпровський район, де оренда однокімнатних квартир в середньому коштує 14 тисяч гривень у місяць, двокімнатних – 15,5 тисячі, трикімнатних – 25 тисяч.

Найдешевший район – Деснянський. Там ціни на оренду житла нижчі, ніж у передмісті Києва – Вишневому, Ірпені або на Борщагівках. Однокімнатні квартири там пропонують за 9 тисяч гривень у місяць, двокімнатні квартири – 12 тисяч, трикімнатні – 13,5 тисячі.