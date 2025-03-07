Не тільки на Заході: у яких містах зараз найбільший попит на оренду квартир

Весною ринок нерухомості оживає, але для міст, де попит на оренду переважно високий, це не так помітно. Мовиться найперше про західні міста, а також про ті обласні центри, де знайшли прихисток багато переселенців.

За словами президентки АФНУ Олени Гайдамахи, найвищі орендні ставки залишаються в західних регіонах. Мовиться про Ужгород, Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль та Чернівці, розповідає 24 Канал.

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Які міста лідирують за попитом

І хоч попит на житло високий майже у всіх західних містах, лідером залишається Львів.

Лідирує Львів, тому що, окрім нерухомості, там є робочі місця. Ну, а його наздоганяють решта міст,

– каже Олена Гайдамаха.

Серед центральних міст найвища орендна ставка наразі у Вінниці. На Півночі високий попит спостерігається в Житомирі. Якщо брати до уваги не тільки обласні центри, а й великі міста, то Біла Церква також буде в списку.

У Києві, за словами президентки АФНУ, ринок оренди стабільний. Там немає ні підвищеного попиту, ні помітного зростання цін.

Квартири в Житомирі / Фото DIM.RIA

Чи зростуть ціни весною

Вартість буде зростати помірковано з урахуванням інфляції та супутніх чинників, вважає оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

Переважно це стосуватиметься західних міст та обласних центрів, що прийняли багато переселенців. Мовиться про Дніпро, Вінницю, Черкаси та Кропивницький.

Зростання орендних ставок у період активного попиту буде на рівні 8 – 10% в доларах. На думку Вікторії Берещак це відбуватиметься з середини квітня до середини червня.