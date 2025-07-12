Порту, Лісабон чи Брага: де вигідно орендувати житло в Португалії

Португалія приваблює не лише туристів через її океанічний клімат та архітектуру, але й людей на постійне місце проживання через помірну вартість життя. Не дарма ця країна у 2025 році залишається однією з найбільш привабливих щодо оренди у Західній Європі.

Скільки коштує оренда житла в Португалії та які міста країни найкраще підійдуть для цього, передає 24 Канал з посиланням на Idealista.pt.

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Скільки коштує оренда житла в Португалії?

Станом на липень середні ціни на оренду житла в Португалії коливаються від 600 євро до майже 2 000 євро залежно від площі квартири:

Студія обійдеться в 600 – 850 євро щомісяця,

Водночас 1-кімнатна квартира становитиме 750 – 1 000 євро,

2-кімнатна квартира буде коштувати в місяць 950 – 1 400 євро,

Орендувати 3-кімнатну квартиру вийде вже у 1 200 – 1 900 євро щомісяця.

Зауважте! В середньому за комунальні потрібно витратити від 120 євро до 200 євро щомісяця залежно від міста та сезону.

Який розріз цін по містах?

Традиційно найдорожчими є Лісабон та Порту, але попри це мають попит такі міста, як Брага, Коїмба, Авейру тощо.

Столиця Лісабон – що з цінами на оренду

Наприклад, у престижних районах Байру-Алту, Кайш-ду-Содре, Алфама або Парке-да-Нашойнш вартість 2-кімнатної квартири сягає 1 700 – 2 200 євро на місяць.

Натомість у районах Амадора, Оейраш або Луміар житло більш доступне: 1 000 євро – 1 300 євро на місяць.

Культурна столиця Порту – чи дорога оренда

У Порту ціни дещо нижчі, але все одно на високих рівнях: у центральних районах міста середні ставки на оренду коливаються в 1 000 – 1 400 євро за 2-кімнатну квартиру.

Водночас більш бюджетні варіанти можна знайти за 700 – 900 євро на місяць.

Сезонні коливання в Алгарве

У південному регіоні Португалії можна знайти оренду нижче 1 000 євро. Відтак, за 2-кімнатну квартиру треба буде віддати в середньому від 950 євро до 1 300 євро.

Але варто знати, що у таких курортних містах, як Фару, Лагуші, Портімау та Албуфейрі влітку ціни зростають на 30 – 40%.

Яка альтернатива великим містам Португалії

Місто Брага залишається доступним – від 800 євро до 1 050 євро на місяць. У місті Коїмбра трохи дешевше – 750 – 950 євро на місяць, але там пропонують високу якість життя.

В Авейру можна знайти житло за 800 – 1 000 євро на місяць, хоча через попит ціни поступово зростають.