Скільки коштує оренда квартири у великих містах Польщі і чи вигідно знімати житло там, інформує 24 Канал з посиланням на видання inPoland.

Читайте також Що штовхає ціни на житло вгору у Європі

Що вигідніше у Польщі: оренда чи купівля житла

Ціна: інвестувати у власне житло вигідніше

Середня вартість оренди 2-кімнатної квартири у Варшаві, Кракові чи Вроцлаві станом на 2025 рік становить десь від 2 500 до 4 000 злотих щомісяця без врахування комунальних послуг.

Натомість щомісячний платіж за іпотекою на аналогічне житло при першому внеску 20% становить десь від 2 200 до 3 500 злотих, залежно від тривалості кредиту та відсоткової ставки.

Зауважте! Купівля квартири потребує великого стартового капіталу, адже мінімальний внесок 10 – 20% від вартості може становити близько 50 – 100 тисяч злотих. І це без послуг нотаріуса, податків та ремонтів.

Однак якщо брати до уваги довгострокову перспективу, то виплати за кредит часто є нижчими, аніж ринкова орендна плата.

Власне житло гарантує стабільність

Оренда квартири часто обмежується роком та волі власника, який може підняти ціну або не продовжити договір. Водночас якщо у Польщі ви наважилися оселитися назавжди, то власне житло дає відчуття безпеки та впевненості.

Таким чином, стабільний дохід, легальний статус та бажання проживати у Польщі робить купівлю квартири вигіднішою інвестицією. Але це не стосується тих, хто тільки адаптовується чи часто змінює місце проживання.