Сколько стоит аренда квартиры в крупных городах Польши и выгодно ли снимать жилье там, информирует 24 Канал со ссылкой на издание inPoland.

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Что выгоднее в Польше: аренда или покупка жилья

Цена: инвестировать в собственное жилье выгоднее

Средняя стоимость аренды 2-комнатной квартиры в Варшаве, Кракове или Вроцлаве по состоянию на 2025 год составляет где-то от 2 500 до 4 000 злотых ежемесячно без учета коммунальных услуг.

Зато ежемесячный платеж по ипотеке на аналогичное жилье при первом взносе 20% составляет где-то от 2 200 до 3 500 злотых, в зависимости от продолжительности кредита и процентной ставки.

Заметьте! Покупка квартиры требует большого стартового капитала, ведь минимальный взнос 10 – 20% от стоимости может составлять около 50 – 100 тысяч злотых. И это без услуг нотариуса, налогов и ремонтов.

Однако если принимать во внимание долгосрочную перспективу, то выплаты за кредит часто ниже, чем рыночная арендная плата.

Собственное жилье гарантирует стабильность

Аренда квартиры часто ограничивается годом и волей владельца, который может поднять цену или не продлить договор. В то же время если в Польше вы решились поселиться навсегда, то собственное жилье дает ощущение безопасности и уверенности.

Таким образом, стабильный доход, легальный статус и желание проживать в Польше делает покупку квартиры выгодной инвестицией. Но это не касается тех, кто только адаптируется или часто меняет место жительства.