В крупных городах Европы цены на жилье начали стремительно расти, одновременно средний годовой рост арендной платы составляет 10%, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Как жилье стало причиной неравенства в Европе и ростом политического лишения прав

Политика

Как заявляет мэр Барселоны, Хауме Кольбони, жилье лежит в основе роста политического лишения избирательных прав по всей континентальной Европе.

Например, кризис с жильем подпитывает ультраправых. Это связано с поддержкой партии "Альтернативы для Германии" и недавней победой голландской антиисламской Партии свободы.

Мы рискуем тем, что рабочий и средний классы придут к выводу, что их демократии не способны решить их самую большую проблему,

– заявил Кольбони.

Неравенство

Жилье становится основной причиной неравенства в Европе, усиливая разногласия между богатыми и неблагополучными, ведь для многих европейцев жилье стало основной причиной отчаяния.

Почему не все страдают

Поэтому, на сегодня власть перешла к тем, кто получает прибыль от жилья, и отошла от тех, кто в нем живет. Чтобы стимулировать или "снизить риски" частных инвестиций, правительства по всей Европе ослабили защиту арендаторов, сократили правила планирования.

Также были предложены специальные субсидии, гранты и налоговые льготы для таких организаций, как инвестиционные трасты недвижимости.

Заметьте, что покупка жилой недвижимости в еврозоне институциональными инвесторами утроилась за последнее десятилетие. И эти масштабы впечатляют:

В Ирландии почти половина всех квартир, введенных в эксплуатацию с 2017 года, была приобретена инвестиционными фондами.

По всей Швеции доля частных арендных квартир с институциональными инвесторами как арендодателями выросла до 24%.

В Берлине 40 миллиардов евро жилых активов сейчас находятся в институциональных портфелях, что составляет 10% от общего жилого фонда.

В 4 крупнейших городах Нидерландов четверть домов, продаваемых в последние годы, была приобретена инвесторами.

Даже в Вене, городе, который широко известен своим огромным субсидированным жилищным фондом, институциональные игроки сейчас инвестируют в каждую 10-ю жилую единицу и 42% нового частного арендного жилья.

Заметьте! Десятилетия приватизации рынка жилья, либерализации и спекуляций позволили финансовому сектору усилить свой контроль над европейскими домохозяйствами.