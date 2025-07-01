Как изменились цены на квартиры в Днепре, в каком районе дороже всего и сколько стоит аренда, информирует 24 Канал со ссылкой на ЛУН.

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Что со стоимостью на вторичке

После падения, которое было вызвано полномасштабным вторжением, цены на жилье на вторичном рынке начали расти. Несмотря на это Днепр до сих пор входит в 8 городов Украины с самым дешевым жильем.

С начала 2025 года цены выросли на все типы квартир: 1-комнатные стоят в среднем 34 тысячи долларов, 2-комнатные – 45 тысяч долларов, а 3-комнатные – где-то 62 тысячи долларов.

Поэтому, в разрезе районов самые высокие цены фиксируются в Соборном и Шевченковском районах, а дешевле всего – в Новокодакском и Самарском.

Что с ценами на первичке и на аренду

Средняя стоимость за метр квадратный на первичном рынке составляет 1 080 долларов. В то же время цена зависит еще и от класса застройки:

Эконом – цена за метр квадратный будет 770 долларов, если комфорт, то 850 долларов за квадрат,

Бизнес будет дороже – 1 150 долларов, одновременно премиум – 1 510 долларов за квадратный метр.

На первичном рынке самое дорогое жилье будет в Шевченковском районе, а самое дешевое – в Индустриальном.

По аренде, то и здесь цены выросли за последние полгода. Еще и на все типы жилья: