Скільки коштує орендувати житло в європейських столицях: порівняння цін з київськими
- Київ є однією з найдоступніших європейських столиць за вартістю оренди житла, з середніми цінами на оренду однокімнатної квартири від 9 до 36 тисяч гривень.
- Оренда житла в європейських столицях, таких як Варшава, Прага, Берлін, Мадрид і Париж, значно дорожча, з перевищенням київських цін від 97% до 199%.
Київ – одна із найдоступніших для життя європейських столиць. У таких містах як Варшава, Прага, Париж, Мадрид та Берлін за оренду квартир доводиться викладати значно більші суми.
Про те, якими є ціни на оренду житла у європейських столицях і як вони відрізняються від київських, 24 Канал розповідає з посиланням на дані Numbeo.
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Ціни на оренду житла в Києві
Вартість оренди квартир у Києві все ще одна із найнижчих в Європі. Ціни у деяких районах міста стартують від 9 тисяч та доходять до 36 тисяч за однокімнатну квартиру.
Відповідно до даних порталу ЛУН, станом на 22 березня в середньому оренда однокімнатної квартири в Києві коштує 16,5 тисячі гривень, двокімнатної – 25 тисяч гривень, трикімнатної – 41,9 тисячі гривень.
Середня ціна оренди квартири в Києві / Інфографіка ЛУН
Вартість оренди житла в європейських столицях
- Варшава. Однокімнатні квартири у столиці Польщі здають в оренду в середньому за 4 193 злотих (43 тисячі гривень), на околицях – 3 349 злотих (34 тисячі гривень), двокімнатні – 4 000 – 4 500 тисяч злотих (41 – 46 тисяч гривень), трикімнатні в центрі – 7 853 злотих (80 тисяч гривень), на околицях – 5 591 злотий (57 тисяч гривень). Середня орендна плата вища від київської приблизно на 97%.
- Прага. Оренда однокімнатного помешкання у столиці Чехії котує в середньому 25 564 крон у центрі (43 тисячі гривень), на околицях – 19 250 крон (32 тисячі гривень), двокімнатного – від 36 тисяч крон (від 61 тисячі гривень), трикімнатного в центрі – 47 838 крон (81 тисяча гривень), на околицях – 33 743 крони (57 тисяч гривень). Оренда у Празі дорожча від Києва на 100%.
- Берлін. У столиці Німеччини однокімнатні квартири пропонують в оренду в середньому за 1 219 євро у центрі (54 тисячі гривень), на околицях – 898 євро (40 тисяч гривень), двокімнатні – за 1 300 – 1 900 євро (58 – 84 тисячі гривень), трикімнатні у центрі міста – 2 239 євро (100 тисяч гривень), на околицях – 1 679 євро (75 тисяч гривень). Вартість оренди в Берліні в середньому вища від київської на 140%.
- Мадрид. Оренда однокімнатної квартири в центрі столиці Іспанії в середньому коштує 1 342 євро (60 тисяч гривень), на околицях – 960 євро (43 тисячі гривень), двокімнатної – 1 500 євро (67 тисяч гривень), трикімнатної в центрі – 2 297 євро (102 тисячі), на околицях – 1 534 євро (68 тисяч гривень). Оренда дорожча від київської на 143%.
- Париж. Аби винайняти однокімнатне житло в столиці Франції, доведеться в місяць викладати в середньому по 1 365 євро в центрі міста (61 тисяча гривень), 1 018 євро на околицях (45 тисяч гривень). Двокімнатна квартира коштує 1 700 – 2 200 євро (75 – 98 тисяч гривень), трикімнатна в центрі 3 082 євро (137 тисяч гривень), на околицях – 2 080 євро (92 тисячі гривень). Оренда плата в Парижі вища від Києва на 199%.