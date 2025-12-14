Київ суттєво відтіснили: де у 2025 році була найдорожча оренда квартир

За цінами на оренду однокімнатних квартир в Україні лідирують Львів та Ужгород, де за житло доводиться викладати навіть більше, ніж у Києві. Щодо динаміки цін впродовж 2025 року, то найвідчутніший стрибок зафіксували у Кропивницькому.

Якою була вартість оренди житла у різних містах України у 2025 році, 24 Канал розповідає з посиланням на річний звіт ЛУН.

Які основні тенденції на ринку оренди житла фіксували?

Ціни на оренду квартир і надалі рухаються вгору. Найдорожчі орендні ставки зберігаються в Ужгороді, Львові та Києві, тоді як Івано-Франківськ швидко скорочує розрив. За рік співвідношення середньої зарплати до середньої вартості оренди погіршилося майже в усіх регіонах країни. Попит на оренду в 2025 році також зріс.

За даними Google Trends, у 2025 році запити щодо оренди змістилися на захід країни. Якщо у 2024-му активніше шукали житло у східних областях і столичному регіоні, то тепер увага зосереджується на умовно безпечних західних містах. Цей тренд пов'язують із подальшою міграцією ВПО та бізнесу – не лише до Львова й Ужгорода, а й до інших регіонів.

В яких містах оренда однокімнатного житла найдорожча?

У 2025 році Ужгород і Львів утримують статус лідерів за високими ставками на оренду, випереджаючи Київ у сегменті однокімнатних квартир.

Ужгород: 21,3 тисячі гривень за однокімнатну;

Львів: 17 тисяч гривень;

Київ – 16 тисяч гривень.

До них майже наблизився Івано-Франківськ, де оренда однокімнатних за рік подорожчала на 15% і сягнула майже 16 тисяч гривень.



Вартість оренди однокімнатних квартир / Інфографіка ЛУН

Де орендні ставки зросли найбільше?

Найпомітніше зростання за рік зафіксовано у містах:

Кропивницькому на 33%;

Черкасах на 28%;

Миколаєві, Житомирі на 20%;

Одесі на 18% ;

Харкові на 13%;

Хмельницькому, Запоріжжі на 10%.

Попри зростання, оренда на Сході залишається істотно дешевшою, ніж у найпопулярніших західних містах. Наприклад:

Одеса – 10 тисяч гривень;

Харків – 4,5 тисячі гривень;

Запоріжжя – 5,5 тисячі гривень;

Дніпро – 10,5 тисячі гривень.



Вартість оренди двокімнатних квартир / Інфографіка ЛУН

Що відбувається з цінами на двокімнатні квартири?

У більшості міст оренда "двушок" також подорожчала за рік. Найбільші зміни в таких містах:

Ужгород – зростання цін на 36% (до 29,8 тисячі гривень);

Київ – падіння цін на 4%, але все ще в трійці найдорожчих (23 тисяч гривень);

Львів – зростання цін на 5% (21 тисяча гривень).

Серед міст із найбільшим річним приростом: Чернівці (+26%), Кропивницький (+22%), Полтава (+16%), Івано-Франківськ (+15%), Одеса та Вінниця (+13%).

Чому ситуація з трикімнатними відрізняється?

У сегменті трикімнатних квартир у більшості міст ціни залишилися стабільними, проте там, де зростання все ж було, воно виявилося значним:

Львів – на 14%;

Одеса – на 15%;

Івано-Франківськ на 20%;

Полтава – на 25%.

Експерти пояснюють, що зростання у східних містах виглядає більшим через тривале перебування цін "на дні".

До слова, вказані ціни на оренду житла є середніми показниками. Адже в будь-якому місті можна знайти як значно дешевші пропозиції, так і відчутно дорожчі. Усе залежить від місця розташування помешкання, його стану. Наприклад, за даними порталу OLX Нерухомість станом на 14 грудня, орендувати квартиру можна і за 1 тисячу в місяць, і за 70 тисяч гривень.



Вартість оренди трикімнатних квартир / Інфографіка ЛУН

Про що ще йдеться у звіті ЛУН?

У 2025 році ціни на вторинному ринку житла зросли в більшості регіонів України, найдинамічніше – на двокімнатні квартири. Найбільше подорожчання зафіксували в західних і центральних областях, тоді як у північних та східних містах також зберігався поступовий ріст. Винятком стали населені пункти поблизу лінії фронту на південному сході, де зафіксували незначне річне зниження вартості. Лідером за темпами зростання стала Тернопіль: однокімнатні квартири тут подорожчали на 21%, двокімнатні – на 23%, тоді як трикімнатні найбільше зросли в ціні у Черкасах (+23%).

Зростання цін охопило й ринок новобудов: середня вартість квадратного метра підвищилася в більшості міст. Найсуттєвіше подорожчання відзначили в Одесі (+19%) та Хмельницькому (+14%). Водночас Львів, попри відносно стримане річне зростання на 6%, залишається найдорожчим містом за середньою ціною квадратного метра.