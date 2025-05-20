В якому місті України є найбільша кількість квартир для оренди

На початку квітня, згідно з даними ЛУН, у Києві на ринку оренди були доступні приблизно 5,8 тисячі квартир. Найбільше пропозицій зосереджено в ціновій категорії від 10 до 15 – 16 тисяч гривень на місяць. У цьому діапазоні орендарі можуть обрати приблизно 700 однокімнатних квартир, понад 300 двокімнатних і приблизно 70 трикімнатних варіантів.

Доступного бюджетного житла відчутно менше. Наприклад, серед однокімнатних квартир у межах 6 – 8 тисяч гривень є лише 26 пропозицій. Двокімнатних квартир у ціновій категорії 5 – 10 тисяч гривень – менше ніж 40.

Щодо житла преміумкласу, то в столиці пропонують понад 200 однокімнатних квартир із щомісячною орендною платою понад 40 тисяч гривень. Серед них 33 об'єкти власники оцінили в понад 70 тисяч гривень на місяць.



Найбільше пропозицій з оренди житла – у Києві / Фото flickr.com/ebrd

Що в інших містах

У Дніпрі орендарям доступні понад 3 тисячі квартир, приблизно стільки ж – у Харкові. На ринку оренди житла Одеси є приблизно 3,3 тисячі пропозицій. Більше варіантів пропонують у Львові, де налічується 4,2 тисячі квартир для оренди.

Крім того, Київ і Львів мають підвищений попит через віддаленість від бойових дій. За даними ЛУН, житло в Києві здається в середньому за 6 днів, а у Львові – за 10.