Скільки українці готові платити за оренду житла у 2025 році

Основна причина для пошуку орендованого житла станом на зараз – зміна міста або району проживання. А в пріоритеті шукачів цього року – вторинна квартира.

Український маркетплейс нерухомості DIM.RIA опитав свою аудиторію щодо тенденцій на ринку оренди у 2025 році. Результати показали, що орендарі готові витрачати більше в порівнянні з 2024-м, розповідає 24 Канал.

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Який тепер бюджет в українців на оренду

Уподобання в оренді збігаються з планами на купівлю – українці здебільшого шукають вторинне житло. Наступними за пріоритетністю є новобудови та смартквартири.

Дім – це набагато більше, ніж просто квадратні метри. Важливо, аби поряд було все, що необхідно для життя. Саме тому девелопери у Києві та Львові зводять житлові комплекси у сегменті комфорт-класу з розширеною інфраструктурою. Якщо ви шукаєте саме такий варіант, зверніть увагу на РІЕЛ. Девелопер у 2025 році розпочав продажі одразу у шести комплексах Києва та Львова.



Яке житло шукають українці / Інфографіка DIM.RIA

Найбільше опитаних хочуть знайти квартиру вартістю до 10 тисяч гривень на місяць (52%). Однак значна частина шукачів цьогоріч збільшила свій бюджет на орендну плату до 15 тисяч гривень (35%). Минулого року таких потенційних орендарів було лише 23%.

Що стосується більших сум, то за житло вартістю 15 – 20 тисяч гривень готові платити лише 8% опитаних. Цікаво, що минулого року охочих у цьому сегменті було більше – 10%. Квартиру за ціною від 20 до 30 тисяч гривень готові орендувати лише 5%.



Скільки готові витрачати на оренду / Інфографіка DIM.RIA

Водночас 67% респондентів зазначають, що знайти житло у межах бажаного бюджету складно. І це основний бар'єр під час пошуку квартири для оренди. Також серед бар'єрів респонденти обрали:

малу кількість пропозицій (37%);

заборона на проживання з тваринами (37%);

неправдиві варіанти житла (21%) та інші.



Бар'єри під час пошуку житла / Фото DIM.RIA

Цікаво, що бажання співпрацювати з рієлторами у 2025 році зросло. Однак це більше стосується купівлі квартири для супроводу угоди. Орендарі ж переважно хочуть шукати житло самостійно.