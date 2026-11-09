Оренда житла з дітьми: чому власники бояться сімей та чи справді малеча псує квартири

Орендувати квартиру з дітьми в Україні буває непросто: майже половина опитаних повідомила про труднощі під час пошуку житла. Проте понад половина орендарів із дітьми зазначила, що їхні діти жодного разу не пошкоджували майно в орендованій оселі.

Які труднощі виникають у сімей з дітьми під час пошуку житла

Згідно з дослідженням аналітиків OLX Нерухомість для 24 Каналу, 51% опитаних уже орендували житло або перебували в процесі оренди. Ще 19% планували винайняти квартиру протягом найближчих 2–3 місяців, а 14% – упродовж 4–6 місяців. Водночас кожен другий респондент мав досвід оренди житла з дітьми.

Для багатьох сімей пошук квартири виявився непростим. Зокрема, 41% опитаних повідомили про певні труднощі, а ще 8% назвали цей процес дуже складним. Водночас 34% зазначили, що знайти житло було не надто складно, а 16% взагалі не мали труднощів.

Однією з причин можуть бути упередження власників, які побоюються, що діти пошкодять квартиру чи меблі.

На ринку оренди досі можна зустріти упередження, що наявність дітей автоматично означає вищий ризик пошкодження житла. Проте на практиці відповідальність орендарів значно більше залежить від самих людей, їхнього ставлення до чужого майна та дотримання домовленостей, ніж від того, чи є в родині дитина. Такі упередження ускладнюють пошук житла для великої частини сімей, але водночас звужують коло потенційних орендарів і для самих власників,

– розповіла Оксана Остапчук, керівниця розвитку продажів OLX Нерухомість.

Чи справді діти завдають шкоди ремонту в орендованому житлі

Досвід орендарів не підтверджує поширене уявлення про те, що діти обов'язково пошкоджують житло. Опитування показало, що 56% респондентів узагалі не стикалися з такими випадками.

Ще 35% орендарів повідомили лише про незначні пошкодження майна, а 8% – про серйозні. Отже, більшість опитаних або взагалі не мали подібних ситуацій, або стикалися лише з дрібними пошкодженнями.

Чи компенсують орендарі пошкоджене майно

Якщо діти все ж пошкоджували майно, орендарі здебільшого вирішували питання компенсації з власниками житла. Зокрема, 35% опитаних частково ремонтували або замінювали пошкоджені речі, а 29% – купували нові.

Грошову компенсацію виплачували 19% респондентів, ще у 14% випадків витрати покривали коштом застави. Лише 4% повідомили, що власники житла взагалі не вимагали відшкодування.

Щоб уникнути суперечок, умови відповідальності за пошкодження майна можна заздалегідь прописати в договорі оренди. Це допоможе обом сторонам домовитися про порядок відшкодування збитків та уникнути непорозумінь у майбутньому.

Нагадаємо, в Україні 65% орендарів із домашніми тваринами стикалися з відмовами власників квартир. Водночас 47% опитаних повідомили, що їхні улюбленці жодного разу не пошкоджували майно в орендованому житлі.