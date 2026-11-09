Аренда жилья с детьми: почему арендодатели боятся семей и действительно ли дети портят квартиры

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С какими трудностями сталкиваются семьи с детьми при поиске жилья

Согласно исследованию аналитиков OLX Недвижимость для 24 Канала, 51% опрошенных уже снимали жилье или находились в процессе аренды. Еще 19% планировали снять квартиру в течение ближайших 2–3 месяцев, а 14% – в течение 4–6 месяцев. При этом каждый второй респондент имел опыт аренды жилья с детьми.

Для многих семей поиск квартиры оказался непростым. В частности, 41% опрошенных сообщили об определенных трудностях, а еще 8% назвали этот процесс очень сложным. В то же время 34% отметили, что найти жилье было не слишком сложно, а 16% вообще не испытали трудностей.

Одной из причин могут быть предубеждения арендодателей, которые опасаются, что дети повредят квартиру или мебель.

На рынке аренды до сих пор можно встретить предубеждение, что наличие детей автоматически означает более высокий риск повреждения жилья. Однако на практике ответственность арендаторов в гораздо большей степени зависит от самих людей, их отношения к чужому имуществу и соблюдения договоренностей, чем от того, есть ли в семье ребенок. Такие предубеждения затрудняют поиск жилья для большой части семей, но в то же время сужают круг потенциальных арендаторов и для самих владельцев– рассказала Оксана Остапчук, руководитель отдела развития продаж OLX Недвижимость.

Действительно ли дети наносят ущерб ремонту в арендованном жилье

Опыт арендаторов не подтверждает распространенное представление о том, что дети обязательно повреждают жилье. Опрос показал, что 56% респондентов вообще не сталкивались с такими случаями.

Еще 35% арендаторов сообщили лишь о незначительных повреждениях имущества, а 8% – о серьезных. Таким образом, у большинства опрошенных либо вообще не было подобных ситуаций, либо они сталкивались только с мелкими повреждениями.

Компенсируют ли арендаторы поврежденное имущество

Если дети все же повреждали имущество, арендаторы в большинстве случаев решали вопрос компенсации с владельцами жилья. В частности, 35% опрошенных частично ремонтировали или заменяли поврежденные вещи, а 29% – покупали новые.

Денежную компенсацию выплачивали 19% респондентов, еще в 14% случаев расходы покрывались за счет залога. Лишь 4% сообщили, что владельцы жилья вообще не требовали возмещения.

Чтобы избежать споров, условия ответственности за повреждение имущества можно заранее прописать в договоре аренды. Это поможет обеим сторонам договориться о порядке возмещения убытков и избежать недоразумений в будущем.

Напомним, в Украине 65 % арендаторов, имеющих домашних животных, сталкивались с отказами со стороны владельцев квартир. В то же время 47% опрошенных сообщили, что их питомцы ни разу не повреждали имущество в арендованном жилье.