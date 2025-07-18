Найдорожча оренда житла на добу: чому Одеса б'є рекорди

Відповідно до статистики за червень декілька обласних центрів України увійшли до списку таких, що продемонстрували найвищий попит на оренду квартир подобово. Йдеться про такі міста, як Одеса, Київ, Львів, Дніпро та Харків.

Лідером серед усіх міст, де зняти квартири на одну добу найдорожче, стала Одеса, передає 24 Канал з посиланням на OLX.

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Які ціни на оренду в Україні?

Відповідно до даних платформи, середня добова ціна на оренду квартири у перший місяць літа становила від 800 до 1 000 гривень. Йдеться про вартість, яку було зафіксовано у більшості областей.

Дім – це набагато більше, ніж просто квадратні метри. Важливо, аби поряд було все, що необхідно для життя. Саме тому девелопери у Києві та Львові зводять житлові комплекси у сегменті комфорт-класу з розширеною інфраструктурою. Якщо ви шукаєте саме такий варіант, зверніть увагу на РІЕЛ. Девелопер у 2025 році розпочав продажі одразу у шести комплексах Києва та Львова.

Натомість в Одесі середня така ціна зросла аж на 50% порівняно з 2024 роком. Відтак, ціна сягнула 1 500 гривень за добу.

Річ у тім, що якщо глянути на статистику за аналогічний період у 2024 році, то на сьогодні попит на оренду квартир подобово зменшився десь на 20% – 40%.

Найбільше падіння кількості відповідей щодо житла на добу зафіксоване в Полтаві – 60%,

Далі йде Запоріжжя, де попит зменшився на 44%,

Дніпро зі спадом на 36%,

Харків – на 27%.

Водночас Одеса знову стала лідером зі зростання попиту, де кількість відповідей зросла на 67%. У Тернополі та Черкасах також спостерігається позитивна тенденція щодо цього.

Щодо пропозиції, то тут Одеса знову стала лідером, адже кількість оголошень про короткострокову оренду зросла на 91%. У Києві показник становить 41%. а у Запоріжжі, Черкасах та Житомирі – 13%.