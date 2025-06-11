Оренда – приголомшливі 15 тисяч доларів у місяць: чим особлива настільки дорога квартира у Києві

На ринку оренди елітної нерухомості Києва ціни можуть у рази перевищувати середньостатистичні. Зокрема, одну з квартир у столиці пропонують винаймати за 15 тисяч доларів у місяць.

Чим же особливе це житло у столиці, 24 Канал розповідає з посиланням на оголошення на порталі DIM.RIA.

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Оренда квартири за 15 тисяч доларів у місяць

В оренду пропонують ексклюзивні апартаменти. Площа квартири – 265 квадратних метрів, з них житлова – 125 квадратів, а кухні – 40.

Будинок, в якому розташоване помешкання, побудували у 2020 році. Квартира розташована на 17 поверсі із 24.

Сучасний та високоякісний ремонт, приємний та гармонічний інтер'єр, функціональне планування – чотири окремі кімнати, кожна зі своїм санвузлом,

– йдеться в оголошенні.

Простора вітальня-студія помешкання розбита на декілька зон. Квартира укомплектована сучасними меблями, має вбудовану кухню з надійною технікою. Там встановлені кондиціонери та система фільтрації води.

Крім того, з вікон житла відкривається красивий краєвид.

Як переваги житла відзначені наявність укриття в будинку, престижний район та невикористання помешкання з моменту побудови. Крім того, будинок має цілодобову охорону, ліфт у паркінг та дизайнерський ремонт.

Ціна за оренду такої 4-кімнатної квартири чимала – 15 тисяч доларів у місяць (625 350 гривень). Крім того, а оголошенні зазначили, що комунальні послуги взимку становлять 10 тисяч гривень, а влітку – 6 тисяч.

Який вигляд має квартира, оренда якої коштує 5 тисяч доларів у місяць / Фото DIM.RIA

Які середні ціни на оренду квартир у Києві

Відповідно до даних порталу ЛУН, однокімнатні квартири в Києві в середньому здають в оренду за 18 тисяч гривень у місяць, двокімнатні – за 26 тисяч гривень, трикімнатні – 47 тисяч.